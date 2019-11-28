Релиз обновленной версии The Stanley Parable отложили на весну-лето 2020 года
Cтудия Crows Crows Crows объявила, что The Stanley Parable: Ultra Deluxe — переиздание знаменитой The Stanley Parable с обновленной графикой и дополнительным контентом, включая новые концовки — не выйдет до 2020 года.
Отметим, что изначально разработчики собирались выпустить ремастер на PC (Steam) и консолях до конца 2019-го, но судя по всему, не уложились в срок. Теперь релиз Ultra Deluxe состоится «скорее всего, до лета 2020-го, но это зависит от того, как пойдет работа».
Первоначально о переносе даты выхода стало известно из шуточного видеоролика, где Рассказчик якобы читает письма от «поклонников, которые просят, чтобы игру отложили, дабы у команды было больше времени на реализацию всех задумок без давления из-за обещания выпустить игру в срок».
Напоследок напомним, что оригинальная The Stanley Parable была модом для Half-Life 2 и вышла в 2011-м, а через два года ее выпустили в качестве отдельной игры на PC. Переиздание Ultra Deluxe призвано, в числе прочего, расширить историю игры, «вплетя в нее новые сюжетные перипетии, общая продолжительность которых составит половину от оригинальных».
Анонсирующий трейлер The Stanley Parable: Ultra Deluxe.
Источник: DTF