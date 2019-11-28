Релиз обновленной версии The Stanley Parable отложили на весну-лето 2020 года

Cтудия Crows Crows Crows объявила , что The Stanley Parable: Ultra Deluxe — переиздание знаменитой The Stanley Parable с обновленной графикой и дополнительным контентом, включая новые концовки — не выйдет до 2020 года.

Отметим, что изначально разработчики собирались выпустить ремастер на PC (Steam) и консолях до конца 2019-го, но судя по всему, не уложились в срок. Теперь релиз Ultra Deluxe состоится «скорее всего, до лета 2020-го, но это зависит от того, как пойдет работа».

Первоначально о переносе даты выхода стало известно из шуточного видеоролика, где Рассказчик якобы читает письма от «поклонников, которые просят, чтобы игру отложили, дабы у команды было больше времени на реализацию всех задумок без давления из-за обещания выпустить игру в срок».