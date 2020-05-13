Ремейк классических игр Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выйдет в сентябре на платформах PC, PS4 и Xbox One [трейлер]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Поклонники скейтбордов в целом и Тони Хоука в частности уже осенью получат возможность тряхнуть стариной и вспомнить молодость, запустив ремейк сразу двух легендарных игр Tony Hawk’s Pro Skater 1 и Tony Hawk’s Pro Skater 2. Радикально переработанные для соответствия современным устройствам игр выйдут на ПК (Epic Games Store) и консолях PS4 и Xbox One уже 4 сентября 2020 года.

Над ремейками работала студия Vicarious Visions, которая ранее выпустила мобильную версию игры Tony Hawk’s Pro Skater, а также отвечала за ремастеринг классической серии Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Благодаря этому разрботчики научились соблюдать баланс, улучшая оригинальный геймплей там, где это необходимо, и сохраняя классические черты, сохраняющие дух оригинала.

Коллекция Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 будет содержать все оригинальные и бонусные уровни, героев, трюки и испытания, а также практически полный классический саундтрек (некоторые песни пришлось исключить из-за лицензионных проблем). При этом графика будет радикально улучшена, а управление лишь слегка оптимизировано для лучшей совместимости с современными геймпадами. Также игра получит соревновательный режим «один на один», многопользовательские онлайн-режимы с таблицами лидеров, режимы создания собственного скейт-парка и т.п. Создатели не исключают, что позже будет выпущен дополнительный комплект в виде DLC.

Коллекция Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 уже доступна для предзаказа в Epic Games Store, стандартная версия обойдется в 1299 грн, а Deluxe Edition — в 1599 грн.

Источник: The Verge