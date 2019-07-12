REV-1 — робокурьер, которому не страшна плохая погода

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Стартап Refraction, основанный профессором робототехники Университета штата Мичиган Мэтью Джонсон-Робертсоном и бывшим специалистом Ford Рамом Васудеваном, работавшим над алгоритмами управления автономным движением по льду и снегу, рассчитывает добиться успеха там, где у него еще нет конкурентов: в области создания робокурьеров для регионов с суровым климатом.

Как сообщается, разработанный стартапом трехколесный робот REV-1 — легкий и недорогой: при массовом производстве он обойдется всего в $5000. Устройство ездит по велосипедным дорожкам и обходится без дорогих лидаров — вместо них у него 12 камер, радар и ультразвуковые датчики. Главное его преимущество в том, что он умеет двигаться и в дождь, и в снег, пишет TechCrunch.

«Нет никакого смысла с экономической точки зрения использовать лидар за $10 000, чтобы доставить заказчику продукты ценой $10», — резонно отмечает Джонсон-Робертсон.

Размером REV-1 с электрический велосипед (высота робота составляет 1,5 метра, длина — 1,4 м) и весит порядка 45 кг. Внутри у него 0,4 кубометра свободного пространства, чего достаточно, чтобы поместилось четыре или пять больших пакетов с продуктами.

Ездит агрегат не особенно быстро — максимальная скорость ограничена 24 км/ч, но раз уж он катается по велодорожкам субурбии и лишь в отсутствие оных может заехать на дорогу для автомобилей, то больше ему и не надо. Зато низкая скорость и небольшая масса обеспечивают короткий тормозной путь — около полутора метров.

Первыми клиентами компании станут небольшие мичиганские рестораны, при этом в ближайшие полгода Refraction надеется выйти на крупные национальные сети, а также заключить партнерство с супермаркетами и аптеками. Вместе с тем, пока стартап намерен ограничить свою экспансию лишь северными штатами.

«Наши конкуренты редко забираются в северные штаты, поскольку побаиваются здешних зим, — указывает Джонсон-Роберсон. — Мы надеемся, что отсутствие конкуренции даст нам возможность не спеша, основательно проработать наш сервис».

Источник: hightech.plus