Ридеры Kindle наконец научились выводить обложку текущей книги на экран блокировки (но только нерекламные и свежие модели)





Владельцы ридеров Amazon Kindle для чтения электронных книг давно мечтали о том, чтобы на экране блокировки устройства отображалась не бесполезная заставка, а обложка текущей книги. До этого момента осуществить свою мечту можно было только с помощью джейлбрейка, однако теперь Amazon наконец добавила опцию Display Cover в настройки ридеров.

Впрочем, есть несколько нюансов. Во-первых, данную функцию не поддерживают так называемые «рекламные» версии ридеров, которые стоят дешевле, но при этом отображают на экране блокировки рекламные предложения Amazon (обычно это безобидные предложения приобрести электронную копию книги-бестселлера).

Кстати, при желании можно превратить «рекламную» версию ридера в обычную всего за $20 (актуально для жителей США) или же попросить сделать это бесплатно, написав в службу поддержки Amazon запрос с указанием, что в вашей стране рекламируемый контент не актуален (подходит для Украины).

Во-вторых, отображать обложку умеют только относительно свежие версии ридеров, включая модели:

Kindle (8th, 10th Gen),

Kindle Paperwhite (7th, 10th Gen),

Kindle Oasis (8th, 9th, 10th Gen),

Kindle Voyage (7th Gen).

Самый простой способ проверить, поддерживает ли ваш ридер новую функцию — это зайти в настройки и отыскать пункт «Show Cover». Если его нет, а ваш ридер подходит по всем другим параметрам — просто обновите прошивку ридера до самой свежей.

В Amazon также отметили, что функция Display Cover поддерживается абсолютным большинством электронных книг, журналов и комиксов. Естественно, если вы не хотите, чтобы ваши домашние и друзья с первого взгляда понимали, что вы читаете в данный момент, то данную функцию можно отключить.

Источник: Engadget, Amazon