Робокурьеры Amazon Scout начинают работу в калифорнийском городе Ирвайн





Шестиколесные робокурьеры Amazon Scout, которые ранее корпорация испытывала в Сиэтле, теперь начнут развозить товары клиентам на другом конце США — в солнечном калифорнийском Ирвайне.

Как сообщается, «сундучки на колесах» будут доставлять посылки случайным заказчикам — как клиентам Prime в день заказа, так и обычным покупателям. В Amazon подчеркивают, что на первой стадии «Скаутов» будет немного. Кроме того, роботы будут доставлять посылки только в дневное время с понедельника по пятницу и только в сопровождении человека — в Amazon его называют «амбассадором».

Представители крупнейшего в мире интернет-маркетплейса утверждают, что найти путь-дорогу Scout способен самостоятельно: робот без труда может объезжать мусорные баки, скейты и брошенные на подъездных дорожках у дома шезлонги. Задача «посла» — страховать устройство, а также следить за реакцией людей на робота и отвечать на вопросы любопытных окружающих.

Ранее Scout испытывали на специальных полигонах, после чего компания тестировала устройства «в полевых условиях» в Сиэтле, штат Вашингтон, где расположена штаб-квартира корпорации. По данным компании, за это время роботы успешно доставили «тысячи» посылок и доказали свою работоспособность в самых различных погодных условиях — от ливня до суровой метели. Так что в Amazon уверены, что с доставкой в солнечной Калифорнии роботы точно справятся.

Источник: hightech.plus