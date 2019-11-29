Робот-лаборант провел за год 100 000 опытов и спас от рутинной работы многих аспирантов MIT

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Заниматься наукой не всегда увлекательно — зачастую один эксперимент нужно повторить тысячи раз, чтобы затем обобщить результаты. С такой работой отлично могли бы справиться роботы, решили в MIT.

Первой сферой, которую рискнули доверить роболаборанту американские специалисты, стала гидродинамика. Исследователи поясняют, что каверзность этой области научного знания состоит в том, что в ней необходимо учитывать взаимодействие сразу множества сложных и непредсказуемых сил, и иногда лучший способ понять, что к чему, — это повторять опыты снова и снова, пока не проявится закономерность.

Один из таких экспериментов — это наблюдение за вихревыми колебаниями, определенного рода возмущениями, которые следует учитывать при проектировании судов. Чтобы изучить их, исследователям нередко приходится проводить дни или даже месяцы напролет, пристально следя за движущимся в резервуаре с водой модельным объектом.

Дабы упростить специалистам жизнь и ускорить проведение исследований в сфере вихревых колебаний, инженеры MIT разработали Intelligent Tow Tank — роботизированную экспериментальную платформу, которая не просто движет объект сквозь воду, но и фиксирует результаты, время от времени самостоятельно меняет параметры движения, чтобы получать новую информацию, и послушно повторяет опыты снова и снова, пока не появится результат, о котором следует сообщить, пишет TechCrunch.

Инженеры указывают, что обычно эту задачу поручают молодым и, как правило, амбициозным аспирантам, для которых монотонные наблюдения, дающие зачастую малополезные результаты, слишком скучны.

«[За год с момента начала эксплуатации] ITT провел уже около 100 000 экспериментов, по сути, за две недели выполняя всю программу опытов обучающегося у нас аспиранта», — рассказали ученые MIT в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

Пример работы Intelligent Tow Tank. По словам инженеров, наиболее сложной задачей для них было обучить машину умению ориентироваться в результатах опытов и на их основе определять параметры последующих экспериментов, которые могут привести к получению полезных научных сведений.



Появление такого робота, как ITT, знаменует собой начало сдвига парадигмы в прикладных областях знаний, который приведет к тому, что роботы, компьютеры и люди смогут вместе существенно ускорить экспериментальную фазу исследований, подчеркивают американские специалисты. Кроме того, добавляют они, потенциально автоматизация также открывает перед учеными совершенно новые возможности, позволяя проводить опыты в областях с огромными параметрическими пространствами, изучить досконально которые традиционно вручную попросту не представляется возможным.

«Конечная цель роботизации научной сферы — переложить на роботов всю тяжелую и монотонную работу, позволив людям сосредоточиться на высокоуровневых концепциях и идеях», — подытоживают создатели Intelligent Tow Tank.

Источник: hightech.plus