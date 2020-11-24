Rockstar Games с 1 декабря начнет продавать Red Dead Online в виде отдельной игры для ПК и консолей всего за $4,99





Компания Rockstar Games объявила, что начиная с 1 декабря 2020 года начнет продавать онлайн-режим игры Red Dead Redemption 2 в виде отдельной игры для ПК и консолей. Проект будет доступен во всех популярных магазинах контента, включая Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store и Rockstar Games Launcher.

Акционная стоимость Red Dead Online составит всего $4,99, при этом после 15 февраля 2021 года игра будет стоить $19,99. Игра будет требовать порядка 123 ГБ совободного дискового пространства. Для игры на консолях игрокам дополнительно понадобится онлайн-подписка PlayStation Plus или Xbox Live Gold. Игра Red Dead Online будет доступна на консолях PlayStation 4 и Xbox One, при этом обладатели PlayStation 5 и Xbox Series смогут играть в нее с помощью функции обратной совместимости.

Отдельная игра Red Dead Online содержит весь контент, уже выпущенный для онлайн-режима Red Dead Redemption 2, а также будет дополняться новыми миссиями по мере их выхода. Для тех, кто заинтересуется сюжетной миссией, будет доступна опция покупки Red Dead Redemption 2: Story Mode.

Источник: Rockstar Games