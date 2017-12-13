Rockstar Games выпустила крупнейшее обновление The Doomsday Heist / “Ограбление Судного Дня” для GTA Online

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Компания Rockstar Games выпустила крупнейшее обновление The Doomsday Heist / “Ограбление Судного Дня”, которое добавляет в GTA Online новые задания, оружие и ряд новых возможностей.

По сюжету предприниматель-миллиардер Эйвон Герц случайно наткнулся на следы заговора, в результате которого злоумышленники планируют осуществить чудовищную диверсию, способную привести к гибели всё живое на планете. Собрать команду, способную справиться с заговорщиками, берется известный игрокам в GTA V персонаж Лестер Крест.

При этом задания выполняются в командах от двух до четырех человек, так что для их прохождения игроку понадобятся друзья, для чего разработчики увеличили максимальный размер мотоклуба до 8 участников.

Каждый из трех больших этапов, на которые делится The Doomsday Heist, завершается финалом с денежным вознаграждением и включает в себя предварительные задания по добыче оснащения, тактические подготовительные вылазки, а также операции с экспериментальным оружием и транспортом. Во всех трех финалах предусмотрены элитные испытания, а также испытания «Гений преступного мира».

В оружейной мастерской подвижного командного пункта или оружейном магазине Avenger можно установить модификации Mk II для помпового дробовика, особого карабина, высокоточной винтовки, тяжелого револьвера, винтовки-«буллпап» и карманного пистолета.

Обновление также открывает доступ к новым образцам наступательного вооружения, включая футуристичный танк Khanjali, конвертоплан Avenger, летающий и плавающий DeLorean DMC-12, реактивный ранец Mammoth Thruster, орбитальную пушку, способную выжечь все живое на указанном участке земли и т.д.

Источник: Rockstar Games