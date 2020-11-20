С запуска Ubisoft+ прошло уже больше года, а Ubisoft продолжает «‎радовать»‎ пользователей двойными списаниями и проблемами с возвратом средств





Пару недель назад по сети прокатилась новая волна возмущения и недовольства из-за случаев повторных снятий денег по карте за оплату подписки Ubisoft+ и отмену этой самой подписки без возврата средств. Под раздачу на сей раз попало и несколько украинских пользователей, которые обратились к нам в редакцию с просьбой освещения этой проблемы — на самом деле эта спорная политика Ubisoft в части оплаты подписки Ubisoft+ не нова.

Ubisoft+ — игровой подписочный сервис Ubisoft на ПК, который за фиксированную ежемесячную плату (в Украине действует тариф для России — 999 рублей) открывает доступ к библиотеке игр издателя, включая игры серии Assassin’s Creed и Far Cry, а также бета-версиям новых игр. Сервис был запущен 3 сентября 2019 года под названием Uplay+, а в октябре этого года его переименовали в Ubisoft+.

Еще в 2019 года на самом старте подписочного сервиса Ubisoft пользователи жаловались на многократное списание средств и проблемы с их возвратом — соответствующие темы есть и на официальном форуме компании, и на Reddit. Вместо однократного списания оплаты стоимости подписки снималась двойная, а в случае ошибки подписка отменялась, а средства не возвращались.

На официальном сайте поддержки Ubisoft в разделе FAQ говорится, что повторное списание средств обусловлено подтверждением способа оплаты — для этого с пользователя снимается сумма, сходная со стоимостью подписки. И это «‎важный шаг для обеспечения безопасности».

«‎При оформлении подписки Ubisoft+ мы отправляем в ваше финансовое учреждение запрос для подтверждения того, что ваш способ оплаты действителен, реквизиты верны, а также того, что ваша карточка не была утеряна или украдена. Данный запрос отображается в виде отдельной операции на сумму, сходную со стоимостью подписки. Это важный шаг для обеспечения безопасности. Пока запрос обрабатывается, на счет Ubisoft средства не переводятся, а необходимая сумма временно замораживается. Компания Ubisoft каждый день отменяет временную заморозку, но вашему финансовому учреждению для этого может потребоваться чуть больше времени. Вы можете обратиться туда для получения более подробной информации о политике заморозки средств. В некоторых случаях, например, при отказе из-за проблем со списанием средств, наша система в течение недели автоматически отправляет новые запросы. Как мы уже упоминали, компания Ubisoft каждый день отменяет недействительные запросы, но информация о них может некоторое время отображаться в вашей учетной записи. Пока запрос на подтверждение платежа обрабатывается, вы можете видеть несколько уведомлений о списании средств, но все замороженные средства за этот период будут вам возвращены». из официального заявления Ubisoft

Для тех, кто часто делает покупки онлайн, не секрет, что большинство магазинов и онлайн-сервисов для подтверждения оплаты зачастую списывают доллар или евро в качестве проверки платежеспособности, которые сразу же (иногда с небольшой задержкой) возвращаются на счет.

Но в случае Ubisoft система проверки работает иначе — вместо символической суммы в один доллар/евро резервируется сумма, эквивалентная стоимости подписки, а вторым платежом уже взимается непосредственно плата за подписку. Как правило, спустя некоторое время зарезервированная торговой точкой сумма автоматически возвращается на счет — иногда обращение в службу поддержку магазина/банка может ускорить процесс.

Это подтверждает и переписка пользователя со службой поддержки ПриватБанка (скриншот ниже).

От автора:

По своему опыту могу сказать, что случаи блокировки клиентских средств нередки и подобным грешат и другие магазины. В прошлом году американский Google Store списал деньги за товар, после чего отменил заказ (для оплаты использовалась карта украинского банка и после проверки биллинг и шиппинг адреса заказ отменили). Деньги автоматически вернулись на счет только на 12 сутки (11 суток — максимальный срок удержания), как и сказали в службе поддержки банка.