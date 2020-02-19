Samsung показала финальную часть сборки гибкого смартфона Galaxy Z Flip [Видео]

Компания Samsung поделилась видео, на котором демонстрируется заключительная часть производственного процесса складного смартфона Galaxy Z Flip.

В ролике можно видеть, как инновационное устройство тестируется при помощи робота. Кроме того, в видео показана упаковка смартфонов и их отгрузка с завода.

«Galaxy Z Flip представляет собой продукт выверенного производственного процесса, который стал возможен благодаря инновационным [производственным] технологиям Samsung и бескомпромиссному вниманию к деталям. Каждый этап производства [данного смартфона] сосредоточен на том, чтобы пользователи получили максимальную отдачу от полностью нового складного форм-фактора, обеспечивающего абсолютно новый пользовательский опыт.

В то время, пока вы читаете это, Samsung усердно работает над подготовкой к отправке второй партии Galaxy Z Flip на рынки по всему миру», — отметили представители южнокорейского IT-гиганта в описании под видео.