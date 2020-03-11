Сборник ремастеров Command & Conquer Remastered Collection выйдет 5 июня

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Компания Electronic Arts объявила дату выхода Command & Conquer Remastered Collection — сборник ремастеров выйдет в Origin и Steam 5 июня и будет стоить $20.

Отметим, что в состав Command & Conquer Remastered Collection входят обновленные версии Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert вместе с тремя дополнениями — Covert Ops, Counterstrike и The Aftermath. Ремастеры культовых RTS получили улучшенные ролики и графику, поддержку разрешения до 4K, переработанные интерфейс и управление, перезаписанный саундтрек, редактор карт и полностью переделанный многопользовательский режим с такими реализованными современными онлайн-возможностями, как быстрые матчи «1 на 1», матчмейкинг с учетом рейтинга Эло, таблицы лидеров и повторы.

Кроме того, одной из уникальных особенностей сборника станет возможность переключаться между классической и отреставрированной графикой по нажатию одной кнопки — правда, функция будет реализована только в одиночном режиме. В качестве бонуса вместе с ремастерами будут идти неопубликованные до этого видеовставки, оставшиеся незадействованными при разработке оригинальных проектов.

Помимо цифрового релиза, Command & Conquer Remastered Collection выйдет также на физических носителях, причем сразу в двух специальных изданиях: Special Edition за $60 и 25th Anniversary Edition за $150. В последнюю в числе прочего войдет металлическая модель танка «Мамонт». Предзаказать физические издания можно до 10 апреля в магазине Limited Run.

Напоследок отметим, что разработкой Command & Conquer Remastered Collection занималась студия Petroglyph, в которую вошли многие сотрудники Westwood Studios, создавшей оригинальные Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert.

Источник: DTF