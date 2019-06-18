Сегодня на канале 1+1 состоится премьера нашумевшего минисериала HBO «Чернобыль» в украинском дубляже





4 июня американский телеканал HBO показал заключительный эпизод минисериала «Чернобыль» об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях, наделавшего немало шума и стало мировым феноменом. Всего за несколько недель шоу обогнало по рейтингу на IMDb «Игру престолов», став самым рейтинговым сериалом в 26-летней истории самого популярного сайта о кино и телевидении. Кроме оживленных дискуссий в интернете, которые не утихают по сей день, проект вызвал наплыв туристов, жаждущих своими глазами увидеть место одной из самых жутких техногенных катастроф в истории человечества. Те, кто еще не успел посмотреть этот сериал, наверняка будут рады следующей новости.

Сегодня вечером в 20:45 на канале 1+1 состоится украинская премьера пятисерийного сериала «Чернобыль». Таким образом, желающие смогут посмотреть шоу, причем легально и в украинском дубляже. Шоу будет в эфире телеканала течение трех дней — 18, 19 и 20 июня. 18 и 19 июня 1+1 покажет по 2 серии проекта, а 20-го выйдет пятая, заключительная.

Надо сказать, что эксклюзивное право на показ сериала «Чернобыль» канал 1+1 приобрел еще до выхода шоу в эфир на телеканале НВО. Но команда канала долго работала над дубляжом сериала на украинский язык. К слову о дубляже, ученый Валерий Легасов, активный участник ликвидации последствий аварии, говорит голосом Евгения Пашина, Улану Хомюк (вымышленная героиня, физик-ядерщик) озвучила Нина Касторф, заместителя главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова продублировал Андрей Алехин, 25-летний пожарный Василий Игнатенко говорит голосом Андрея Соболева, дублированием генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева занимался Ярослав Черненький, директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова и генерала-майора Николая Тараканова озвучил Михаил Жонин, а голосом начальника ночной смены энергоблока № 4 Александра Акимова стал Максим Кондратюк.