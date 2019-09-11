Сеть ресторанов быстрого питания KFC анонсировала видеоигру в жанре симулятора свиданий

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Сеть ресторанов быстрого питания KFC анонсировала I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator — игру, которую мы заслужили симулятор свиданий, в котором игроку предстоит примерить роль студента кулинарного вуза, одним из сокурсников которого является создатель KFC и ее официальный маскот — полковник Сандерс.

Описание игры в Steam намекает, что главная задача в ней — стать деловым партнером полковника Сандерса, «но также возможно и что-то намного большее». Всего в игре будет девять «симпатичных» персонажей, один из которых является собакой-профессором кулинарной школы, однако пока не совсем ясно, будут ли отношения с ними лишь дружественными/враждебными или они тоже являются потенциальными романтическими партнерами. Помимо этого, разработчики обещают кулинарные поединки и многочасовую нелинейную (!) сюжетную кампанию с несколькими концовками, в которой каждое решение игрока будет влиять на отношения с персонажами.