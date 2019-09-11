Сеть ресторанов быстрого питания KFC анонсировала видеоигру в жанре симулятора свиданий
Сеть ресторанов быстрого питания KFC анонсировала I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator —
игру, которую мы заслужили симулятор свиданий, в котором игроку предстоит примерить роль студента кулинарного вуза, одним из сокурсников которого является создатель KFC и ее официальный маскот — полковник Сандерс.
Описание игры в Steam намекает, что главная задача в ней — стать деловым партнером полковника Сандерса, «но также возможно и что-то намного большее». Всего в игре будет девять «симпатичных» персонажей, один из которых является собакой-профессором кулинарной школы, однако пока не совсем ясно, будут ли отношения с ними лишь дружественными/враждебными или они тоже являются потенциальными романтическими партнерами. Помимо этого, разработчики обещают кулинарные поединки и многочасовую нелинейную (!) сюжетную кампанию с несколькими концовками, в которой каждое решение игрока будет влиять на отношения с персонажами.
Тайтл выйдет 24 сентября и будет распространяться на бесплатной основе.
Напоследок отметим, что в апреле этого года KFC представила новый внешний вид полковника Сандерса, схожий с тем, что представлен в игре, — это виртуальная модель, которая выглядит моложе и одета в белую рубашку, а также носит очки и бороду. Как и другие виртуальные модели, она нарисована максимально реалистично и заменяет настоящего инфлюенсера для Instagram-аккаунта сети.
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Примечательно, что пользователи отреагировали на изменения неоднозначно: кто-то пошутил, что теперь Сандерс «очень сексуален», а кто-то назвал новый внешний вид известного маскота не лучшей идеей.
«Почему Сандерс выглядит как двадцатилетний и семидесятилетний одновременно?», — спросила одна из посетительниц аккаунта KFC.
Источник: DTF