Швейцарский стартап разработал самоходную тележку для гольфа, способную двигаться в соответствии со скоростью пользователя

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Игрокам в гольф зачастую приходится таскать с собой тележку с инвентарем, что весьма утомительно. Швейцарский стартап Hit The Green взялся исправить ситуацию и представил самоходную тележку для гольфа, которая способна отслеживать скорость движения пользователя и двигаться в соответствии с ней.

Разработка получила название S-Walk. Четырехколесная заднеприводная новинка использует лидар, чтобы оценивать, насколько далеко от нее находится пользователь, движущийся позади нее. Когда человек начинает идти быстрее или медленнее, тележка делает то же самое — сохраняя при этом небольшую дистанцию от него.

Направлять устройство в нужную сторону предлагается вручную при помощи специальной ручки, а чтобы остановить аппарат, владельцу достаточно остановиться самому (вдобавок можно активировать тормоза, выключив тележку по нажатию расположенной на ручке кнопки).

Для «надежной фиксации» сумки с инвентарем на самоходной тележке предусмотрены опора и ремень. По словам разработчиков, устройство «совместимо с большинством сумок для гольфа, представленных сегодня на рынке».



Любопытно, что, помимо лидара, S-Walk использует также встроенный инерциальный измерительный блок, который позволяет ей определять, движется она по плоской поверхности либо вверх или вниз по склону. В соответствии с этим тележка должным образом регулирует мощность своих двух электромоторов и при необходимости переходит на использование одних лишь тормозов.

Запитана S-Walk от съемного бортового аккумулятора емкостью 270 ватт-часов, который, как утверждается, позволяет ей на одном заряде покрыть до 54 лунок (для справки, типичное поле для гольфа состоит из 18 лунок). Благодаря легковесной раме из углеродного волокна тележка весит в общей сложности 8,5 кг.

Для удобства при транспортировке разработчики предусмотрели возможность снимать колеса, а также складную конструкцию, позволяющую помещать аппарат в относительно компактный кейс с габаритами 68 x 66 x 12 см (для колес есть отдельная сумка).

В настоящее время Hit the Green собирает средства на производство S-Walk на краудфандинговой платформе Kickstarter. Беккеры могут приобрести самоходную тележку за $2220, в рознице ее цена возрастет до $3707.

Источник: New Atlas