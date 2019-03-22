Sikorsky работает над беспилотным вертолетом

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Sikorsky готовится сделать свои вертолеты беспилотными. Как сообщает Wired, американская компания работает над системой, способной самостоятельно управлять полетом. Решение получило название SARA — Sikorsky Autonomy Research Aircraft.

Сейчас систему интегрируют в вертолет Sikorsky S-76. Управление SARA реализовано при помощи планшета, крепящегося к ноге пилота. В устройство можно загрузить готовый маршрут или просто указать точку на карте и настройки высоты и скорости. Вычислением наиболее оптимального пути занимается бортовой компьютер, он же отслеживает при помощи GPS, лидара и камер различные препятствия.

Разработчики утверждают, что автономный вертолет способен избегать деревьев, линий электропередач, птиц и других летательных аппаратов. Также система постоянно мониторит возможные места для экстренной посадки.

Кроме того, в непредвиденных ситуациях пилот в любой момент может взять управление в свои руки — для этого в салоне установлена пара джойстиков.

Предполагается, что SARA сделает полеты на вертолете безопаснее и комфортнее, а также снизит нагрузку на пилотов. По мнению инженеров Sikorsky, автономные вертолеты будут особенно полезны при транспортировке больших грузов и поисково-спасательных операциях.

Источник: hightech.plus