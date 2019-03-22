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Sikorsky работает над беспилотным вертолетом
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Sikorsky работает над беспилотным вертолетом

Sikorsky работает над беспилотным вертолетом

Sikorsky готовится сделать свои вертолеты беспилотными. Как сообщает Wired, американская компания работает над системой, способной самостоятельно управлять полетом. Решение получило название SARA — Sikorsky Autonomy Research Aircraft.

Сейчас систему интегрируют в вертолет Sikorsky S-76. Управление SARA реализовано при помощи планшета, крепящегося к ноге пилота. В устройство можно загрузить готовый маршрут или просто указать точку на карте и настройки высоты и скорости. Вычислением наиболее оптимального пути занимается бортовой компьютер, он же отслеживает при помощи GPS, лидара и камер различные препятствия.

Разработчики утверждают, что автономный вертолет способен избегать деревьев, линий электропередач, птиц и других летательных аппаратов. Также система постоянно мониторит возможные места для экстренной посадки.

Кроме того, в непредвиденных ситуациях пилот в любой момент может взять управление в свои руки — для этого в салоне установлена пара джойстиков.

Предполагается, что SARA сделает полеты на вертолете безопаснее и комфортнее, а также снизит нагрузку на пилотов. По мнению инженеров Sikorsky, автономные вертолеты будут особенно полезны при транспортировке больших грузов и поисково-спасательных операциях.

Источник: hightech.plus

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