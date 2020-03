Слэшер с элементами пинбола Creature in the Well выйдет на PS4

Издательство MWM Interactive и разработчики из Flight School Studio объявили, что Creature in the Well, приключенческий экшен с видом сверху, в котором совмещены элементы пинбола, hack’n’slash и dungeon crawler, таки доберется до PlayStation 4, и произойдет это уже совсем скоро — 31 марта. Отметим, что изначально релиз данной игры состоялся на PC, Xbox One и Nintendo Switch в сентябре прошлого года.

В центре сюжета Creature in the Well — робот BOT-C, которому нужно отправиться в недра горы, чтобы восстановить питание заброшенного технологического центра и спасти соседний город от смертоносной непогоды. Разумеется, сооружение было заброшено не просто так: без вмешательства в ход событий злобного чудища дело не обошлось.

На пути к цели главному герою будут то и дело попадаться головоломки, решать которые предстоит, запуская энергетические шары в специальные механизмы для их активации.

В дополнение к вышеперечисленному авторы сообщили о намерении выпустить отдельно саундтрек из игры вместе с 70-страничным цифровым артбуком, посвященным ее созданию. Релиз дополнительного контента состоится 31 марта в Steam, его стоимость составит $8 (для сравнения, стоимость самой игры — $15). Также представители MWM Interactive объявили о том, что компания iam8bit выпустит физические копии Creature in the Well для PlayStation 4 и Nintendo Switch. На физических носителях игра выйдет в особом бокс-арте, а кроме того, в комплекте с ней будет идти ограниченная серией художественных открыток. Другие подробности о физиздании, включая дату выхода, обещают раскрыть позже.

Предыдущие трейлеры Creature in the Well представлены ниже:

Источник: DTF