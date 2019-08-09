Смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+ будут поддерживать стриминговый сервис PlayGalaxy Link

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Представленные на днях смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10+ получат поддержку фирменного стримингового сервиса PlayGalaxy Link, позволяющего «запускать» PC-игры на мобильных устройствах Samsung — или, точнее говоря, транслировать игровой процесс с компьютера на экран смартфона. Об этом сообщила сама Samsung.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь учетную запись Samsung. Управлять игрой со смартфона предлагается при помощи специального геймпада для мобильных устройств Samsung — Glap. Сервис поддерживает как соединение по локальной Wi-Fi-сети, так и передачу данных по 5G вдали от имеющего выход в интернет компьютера. Процесс перехода между игрой на ПК и игрой на телефоне, исходя из видео ниже, происходит бесшовно.

По заверениям производителя, поскольку все вычисления осуществляются на компьютере, потребление энергии и использование ресурсов смартфона при использовании PlayGalaxy Link сопоставимо с просмотром потокового видео.

Напоследок отметим, что стриминговый сервис, судя по всему, уже доступен на смартфонах линейки Galaxy S10. Также PlayGalaxy Link будет поддерживать складной смартфон Galaxy Fold.

Источник: Android Headlines