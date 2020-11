Sony блокирует аккаунты PSN и консоли PS5 пользователей, раздающих пропуска к PS Plus Collection

Как сообщает Gamer Braves, несколько пользователей подтвердили, что Sony заблокировала их аккаунты PSN и консоли PS5 за злоупотребление функцией активации доступа к играм из коллекции PS Plus.

PS Plus Collection — коллекция из двух десятков крупных тайтлов для PS4, которая идет в довесок подписчикам PS Plus на PS5. Сейчас в нее входит двадцать крупных игр от внутренних студий Sony и партнеров, включая God of War, The Last of Us Remastered, Bloodborne и Resident Evil 7. Игры из коллекции PS Plus можно скачать и на PS4, предварительно активировав услугу с PS5. Но некоторые особо предприимчивые пользователи увидели в этом возможность заработать и начали торговать пропусками.

Реакция Sony на массовые злоупотребления этой функцией не заставила себя долго ждать — компания теперь отслеживает такие ситуации, когда на одну консоль вешаются десятки разных аккаунтов, и применяет блокировки в отношении нарушителей. Судя по сообщениям, аккаунт владельца PS5 блокируется навсегда, а аккаунт пользователя PS4 на два месяца.