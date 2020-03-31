Sony Pictures отложила большинство своих предстоящих фильмов

На фоне пандемии Sony Pictures решила полностью изменить свое расписание кинотеатральных релизов — многие из них переехали на более позднюю дату.

Так, Morbius должен был выйти в конце июля 2020, однако теперь его релиз назначен на 19 марта 2021 года. Аналогично, Ghostbusters: Afterlife , запланированный на начало июля текущего года, теперь выйдет 5 марта 2021-го.

Фильм по Uncharted с Томом Холландом и Антонио Бандерасом, в свою очередь, переехал на 8 октября 2021, хотя должен был выйти 5 марта следующего года. «Кролик Питер 2» вместо августа 2020-го теперь выйдет в январе 2021, а Greyhound, премьера которого должна была состояться 12 июня текущего года, и вовсе перенесен на неопределенный срок.

При этом для Venom 2 Sony Pictures, похоже, решила сделать исключение: данный фильм по-прежнему запланирован на октябрь 2020 года. Кроме того, драма Fatherhood Кевина Харта теперь выйдет 23 октября текущего года, а не 15 января 2021-го, как было утверждено изначально.

Напоследок отметим, что 10 августа 2021 года Sony Pictures ранее планировала выпустить свой еще не объявленный проект в киновселенной Marvel. Теперь, когда на эту дату назначен выход на большие экраны Uncharted, неизвестный фильм переносится на более позднюю дату, которую в настоящее время не уточняют.

Источник: DTF