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Sony Pictures отложила большинство своих предстоящих фильмов

Sony Pictures отложила большинство своих предстоящих фильмов

Sony Pictures отложила большинство своих предстоящих фильмов


На фоне пандемии Sony Pictures решила полностью изменить свое расписание кинотеатральных релизов — многие из них переехали на более позднюю дату.

Так, Morbius должен был выйти в конце июля 2020, однако теперь его релиз назначен на 19 марта 2021 года. Аналогично, Ghostbusters: Afterlife, запланированный на начало июля текущего года, теперь выйдет 5 марта 2021-го.

Фильм по Uncharted с Томом Холландом и Антонио Бандерасом, в свою очередь, переехал на 8 октября 2021, хотя должен был выйти 5 марта следующего года. «Кролик Питер 2» вместо августа 2020-го теперь выйдет в январе 2021, а Greyhound, премьера которого должна была состояться 12 июня текущего года, и вовсе перенесен на неопределенный срок.

При этом для Venom 2 Sony Pictures, похоже, решила сделать исключение: данный фильм по-прежнему запланирован на октябрь 2020 года. Кроме того, драма Fatherhood Кевина Харта теперь выйдет 23 октября текущего года, а не 15 января 2021-го, как было утверждено изначально.

Напоследок отметим, что 10 августа 2021 года Sony Pictures ранее планировала выпустить свой еще не объявленный проект в киновселенной Marvel. Теперь, когда на эту дату назначен выход на большие экраны Uncharted, неизвестный фильм переносится на более позднюю дату, которую в настоящее время не уточняют.

Источник: DTF

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