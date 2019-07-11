Состоялся релиз мода Cartooned для StarCraft: Remastered

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Студия Carbot Animations при поддержке Blizzard выпустила глобальную модификацию графики Cartooned для обновленной стратегии StarCraft: Remastered.

Как сообщается, в Cartooned весь игровой процесс и механики остались неизменными, а вот визуальный стиль стал полностью мультяшным: все боевые единицы, строения, карты, интерфейс, а также сюжетные брифинги получили новое оформление в фирменной «жизнерадостной» стилистике Carbot Animations.

«Возвращаетесь ли вы в сектор Копрулу или оказались здесь впервые, Cartooned с новой стороны откроет классическую научно-фантастическую стратегию в реальном времени», — из описания модификации.

Презентация геймплея Cartooned на турнире KSL.

При этом мультяшная версия поддерживает не только однопользовательскую игру, включая сюжетную кампанию, но и многопользовательские сражения на официальных и пользовательских картах.

Купить Cartooned можно в магазине Battle.net, стоимость мода — $10 (для игры нужна StarCraft: Remastered с последним патчем).

Источник: DTF