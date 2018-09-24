Spotify предложил музыкантам загружать свои работы без посредников в лице лейблов

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Сервис Spotify разрешил независимым музыкантам загружать свои работы напрямую, без посредников в лице лейблов или дистрибьюторов. На данный момент функция работает в режиме бета-тестирования и доступна только нескольким сотням музыкантов из США, которых Spotify пригласил сам. В ближайшие несколько месяцев компания планирует расширить перечень «избранных» артистов.

Как сообщается, музыканты могут загрузить свое творчество через платформу Spotify for Artists, которая также предоставляет статистику прослушиваний и отчислений и дает возможность предлагать свои треки для плейлистов от редакции Spotify.

При загрузке артист должен выбрать дату релиза (опубликовать контент сразу нельзя) и указать дополнительную информацию, в частности, обложку, название альбома или сингла и описание. Затем музыкант может посмотреть, как загруженный контент будут видеть пользователи. На данный момент плата за пользование услугой отсутствует — никаких скрытых платежей, дополнительных комиссий или налоговых сборов.

Spotify позволяет добавлять контент минимум за пять дней до даты планируемого релиза. За этот промежуток времени компания убедится, что загруженные композиции не нарушают правила сервиса, а также проверит, не загружался ли этот контент другими пользователями во избежание дублей.

Отмечается, что музыканты будут получать 50% от дохода, полученного сервисом посредством их творчества. Выплаты производятся автоматически каждый месяц на банковский счет автора. Компания обещает и в дальнейшем не взимать с артистов комиссию за загрузку музыки на сервис.

Журналисты The Verge утверждают, что при работе через посредников музыканты получают гораздо меньше. Как правило, Spotify платит лейблам от 52% до 55% дохода от контента, права на который принадлежат им, из которых музыканты получают от 15% до 50% (в редких случаях).

Когда сервис станет общедоступным, на данный момент не сообщается.

«Сейчас мы находимся на первом этапе тестирования и изучаем пожелания музыкантов. Для начала нам необходимо сосредоточиться на отзывах, и только потом мы сможем определиться с датой полноценного запуска сервиса», — заявил старший менеджер платформы Spotify for Artists Кене Анолиефо.

По мнению журналистов The Verge, запуск сервиса для независимых музыкантов от Spotify позитивно скажется на рынке инди-музыки, который ныне активно развивается.

Напоследок отметим, что Spotify — крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис, его аудитория — свыше 180 млн пользователей в месяц. Вместе с тем, несмотря на это, Spotify остается убыточным — в том числе из-за необходимости отдавать часть дохода лейблам и дистрибьюторам. Во втором квартале 2018 года убыток компании составил $461 млн против $220,9 млн годом ранее. Работая с музыкантами напрямую, компания надеется сэкономить на выплатах лейблам и увеличить свои доходы.

Источники: VC, Bloomberg, The Verge