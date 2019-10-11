Спутник ICON, принадлежащий NASA, был успешно запущен на орбиту Земли при помощи ракеты Pegasus XL и самолета-носителя L-1011 Stargazer





Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в четверг, 10 октября, запустило спутник ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли. Воздушный старт трехступенчатой ракеты-носителя Pegasus XL, разработанной американской корпорацией Northrop Grumman, с транспортного самолета L-1011 Stargazer, представляющего собой модифицированный Lockheed L-1011 TriStar, состоялся с получасовой задержкой — в 22:00 по времени Восточного побережья США. Трансляция велась на сайте NASA.

Самолет, выполняющий роль платформы для воздушного старта, поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:30 и вскоре достиг высоты примерно 12 км, однако в назначенное время — 21:30 — не смог сбросить ракету-носитель со спутником.

«Мы потеряли связь с L-1011 в финальные минуты отсчета времени и были вынуждены отменить попытку запуска», — пояснило в Twitter космическое ведомство США.

В результате самолету пришлось сделать круг и повторить маневр через 30 минут. На этот раз сброс ракеты-носителя прошел штатно. Pegasus XL через пять секунд свободного падения в горизонтальном положении в автоматическом режиме запустил двигатели и через 10 минут доставил спутник на околоземную орбиту высотою 580 км.

«Третья ступень отделилась, аппарат достиг орбиты и раскрыл солнечные панели», — информировало космическое агентство.

Миссия ICON рассчитана на два года. Первоначально запуск прибора намечался на 2017 год, однако впоследствии был дважды отложен из-за необходимости продления предполетных испытаний ракеты-носителя.

ICON массой 287 кг и размером с холодильник был разработан для изучения ионосферы Земли. Отметим, что ионосфера Земли является частью атмосферы нашей планеты. Она начинается в 60 км от поверхности планеты и простирается на сотни километров. Именно в ионосфере частицы, исходящие от Солнца, взаимодействуют с частницами земной атмосферы. В результате этого взаимодействия происходит ионизация частиц атмосферы, что не только порождает такое красивое явление, как полярное сияние, но и оказывает влияние на электронику спутников и радиосвязь. Миссия ICON, как предполагается, позволит ученым лучше понять поведение частиц в ионосфере и их возможное влияние на приборы, а также поможет научиться предсказывать события, происходящие в верхних слоях атмосферы.

«В свете того, насколько распространены сегодня GPS и радиосвязь, понимание процессов, происходящих в ионосфере, крайне важно», — отмечают в NASA, добавляя, что изучать ионосферу аппарат будет при помощи четырех бортовых инструментов — три из них будут измерять собственное свечение нижних слоев ионосферы, как раз и обусловленное потоком заряженных частиц, по которому можно определить не только характер движения частиц, но и плотность, состав и структуру ионосферы, а четвертый будет анализировать пространство непосредственно вокруг спутника.

Напоследок отметим, что ICON — не первый спутник NASA, запущенный при помощи самолета-носителя Northrop Grumman. Ранее аэрокосмическое ведомство таким образом отправило на околоземную орбиту восемь аппаратов группировки CYGNSS:

Источник: The Verge