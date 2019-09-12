Стало известно, как будет работать «космическое турагенство» Virgin Galactic





Virgin Galactic Ричарда Брэнсона планирует отправить первого туриста в космос в июне следующего года. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США обнародовала документ, рассказывающий о дальнейших планах экстравагантного миллиардера. Как стало известно, к концу 2023 года британский предприниматель собирается отправлять туристические группы на орбиту каждые 32 часа, сообщает Business Insider.

Напомним, что возможности космического корабля VSS Unity, также известного как SpaceShipTwo, позволят шести пассажирам испытать за время 90-минутного полета несколько минут невесомости, а также полюбоваться красотой Земли с границы космоса на высоте 100 км.

Согласно документу, компания планирует начать с 16 полетов в год в 2020. В 2023 году, когда в ее распоряжении будет пять SpaceShipTwo, предприятие совершит уже 270 полетов. Таким образом, если все пойдет по плану, через четыре года Virgin Galactic сможет показывать Землю из космоса 1565 пассажирам ежегодно.

Сейчас одно место на орбитальном самолете VSS Unity стоит $250 000 — это на $50 000 дороже, чем у основного конкурента компании, Джеффа Безоса и его Blue Origin. Тем не менее, билет у «космического турагентства» Ричарда Брэнсона уже приобрели свыше 600 человек.

По оценкам Virgin Galactic, в 2020 году компания заработает на космическом туризме $31 млн, а к концу 2023 ее доход увеличится в 18 раз и составит $570 млн в год. В настоящее время предприятие ежегодно «прожигает» примерно $190 млн.

Источник: hightech.plus