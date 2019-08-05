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Стало известно, зачем Netflix понадобилось отслеживать физическую активность пользователей

Стало известно, зачем Netflix понадобилось отслеживать физическую активность пользователей

Стало известно, зачем Netflix понадобилось отслеживать физическую активность пользователей


Некоторое время назад Android-приложение интернет-кинотеатра Netflix неожиданно начало запрашивать разрешение на отслеживание физической активности. Такое поведение насторожило пользователей — для чего популярному стриминговому сервису могла понадобиться информация о перемещениях устройства, не пояснялось.

Как рассказали на днях представители Netflix в комментарии The Verge, трекинг активности использовался в рамках теста по улучшению качества передачи видео при просмотре на ходу: компания искала способ оптимизировать потоковую передачу в то время, когда пользователь находится в движении.

В пути, при прогулке по улицам города или проезде на общественном транспорте, мощность сотового сигнала может сильно меняться, поясняют в стриминговогом сервисе. В связи с этим разработчикам понадобилось собрать данные с устройств во время их физического  перемещения — эта информация, как предполагается, поможет в усовершенствовании кодеков и алгоритмов автоматической настройки качества, благодаря чему пользователи будут реже сталкиваться с буферизацией и другими задержками.

В настоящее время эксперимент уже завершен. В Netflix заявили, что собрали все необходимые сведения, а также заверили, что исследование проводилось только на Android-устройствах и только на определенной группе пользователей.

Как заметили журналисты The Verge, сервису потокового вещания следовало изначально пояснить, для чего они решили собрать новые данные, поскольку многие пользователи неприятно удивились, когда онлайн-кинотеатр ни с того, ни с сего запросил разрешение на отслеживание физической активности.

Источник: The Verge

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