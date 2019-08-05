Стало известно, зачем Netflix понадобилось отслеживать физическую активность пользователей





Некоторое время назад Android-приложение интернет-кинотеатра Netflix неожиданно начало запрашивать разрешение на отслеживание физической активности. Такое поведение насторожило пользователей — для чего популярному стриминговому сервису могла понадобиться информация о перемещениях устройства, не пояснялось.

Hey @netflix why does your Android app want physical activity data? pic.twitter.com/Lv0QUL0w9g — Beto on Security (@BetoOnSecurity) 27 июля 2019 г.

Как рассказали на днях представители Netflix в комментарии The Verge, трекинг активности использовался в рамках теста по улучшению качества передачи видео при просмотре на ходу: компания искала способ оптимизировать потоковую передачу в то время, когда пользователь находится в движении.

В пути, при прогулке по улицам города или проезде на общественном транспорте, мощность сотового сигнала может сильно меняться, поясняют в стриминговогом сервисе. В связи с этим разработчикам понадобилось собрать данные с устройств во время их физического перемещения — эта информация, как предполагается, поможет в усовершенствовании кодеков и алгоритмов автоматической настройки качества, благодаря чему пользователи будут реже сталкиваться с буферизацией и другими задержками.

В настоящее время эксперимент уже завершен. В Netflix заявили, что собрали все необходимые сведения, а также заверили, что исследование проводилось только на Android-устройствах и только на определенной группе пользователей.

Как заметили журналисты The Verge, сервису потокового вещания следовало изначально пояснить, для чего они решили собрать новые данные, поскольку многие пользователи неприятно удивились, когда онлайн-кинотеатр ни с того, ни с сего запросил разрешение на отслеживание физической активности.

Источник: The Verge