Стало известно, зачем Netflix понадобилось отслеживать физическую активность пользователей

Некоторое время назад Android-приложение интернет-кинотеатра Netflix неожиданно начало запрашивать разрешение на отслеживание физической активности. Такое поведение насторожило пользователей — для чего популярному стриминговому сервису могла понадобиться информация о перемещениях устройства, не пояснялось.

Hey @netflix why does your Android app want physical activity data? pic.twitter.com/Lv0QUL0w9g

— Beto on Security (@BetoOnSecurity) 27 июля 2019 г.