Steam представил самые популярные в 2019 году игры с поддержкой контроллеров (с разделением на жанры)

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Вчера игровой магазин Steam огласил итоги 2019 года, рассказав о лидерах продаж и самых популярных играх, а сегодня решил дополнить свою подборку лучшими играми уходящего года, в которые можно играть с контроллером.

Создатели Steam напомнили, что в их магазине можно найти множество игр, поддерживающих сотни моделей разнообразных контроллеров, включая геймпады Xbox и Playstation. Игры поддерживают практически любое устройство ввода с USB-разъемом, включая рули, авиаджойстики, пистолеты, коврики и т.д.

Чтобы продемонстрировать богатство выбора, разработчики взяли 100 лучших игр по максимальному числу одновременных игроков, использующих контроллеры, а затем разделили этот список на жанры, подходящие для контроллеров, чтобы было легче найти нужную игру.

Итак, самыми популярными в 2019 году играми с поддержкой контроллеров (без учета жанра) стали следующие проекты:

Также в подборке можно найти лучшие игры с поддержкой контроллеров в жанрах «Спортивные игры и гонки», «Приключения и экшен», «Ролевые и многопользовательские игры», «Платформеры», «Файтинги» и т.д.

Источник: Steam