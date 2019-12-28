Steam представил самые популярные в 2019 году игры с поддержкой контроллеров (с разделением на жанры)
Вчера игровой магазин Steam огласил итоги 2019 года, рассказав о лидерах продаж и самых популярных играх, а сегодня решил дополнить свою подборку лучшими играми уходящего года, в которые можно играть с контроллером.
Создатели Steam напомнили, что в их магазине можно найти множество игр, поддерживающих сотни моделей разнообразных контроллеров, включая геймпады Xbox и Playstation. Игры поддерживают практически любое устройство ввода с USB-разъемом, включая рули, авиаджойстики, пистолеты, коврики и т.д.
Чтобы продемонстрировать богатство выбора, разработчики взяли 100 лучших игр по максимальному числу одновременных игроков, использующих контроллеры, а затем разделили этот список на жанры, подходящие для контроллеров, чтобы было легче найти нужную игру.
Итак, самыми популярными в 2019 году играми с поддержкой контроллеров (без учета жанра) стали следующие проекты:
- Rocket League
- Bloodstained: Ritual of the Night
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K20
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Resident Evil 2 / Biohazard RE:2
- Monster Hunter: World
- Halo: The Master Chief Collection
- Devil May Cry 5
- Destiny 2
Также в подборке можно найти лучшие игры с поддержкой контроллеров в жанрах «Спортивные игры и гонки», «Приключения и экшен», «Ролевые и многопользовательские игры», «Платформеры», «Файтинги» и т.д.
Источник: Steam