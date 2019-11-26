Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр октября 2019 года

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Магазин игрового контента Steam опубликовал очередной список из 20 лучших игр октября, отсортированный по объёму выручки за первые две недели после выпуска, а также Топ-5 лучших бесплатных игр за тот же период.

Особо в сервисе отметили Destiny 2, которая всего через несколько дней после выхода игра набрала 300 000 одновременных игроков, став одной из самых популярных новинок в Steam за всё время. При этом около 20% аудитории любой из 20 игр данного Топ-20 также играют в Destiny 2.

Список лучших новинок месяца, отсортированный по дате выпуска выглядит следующим образом (также для него была создана отдельная страница распродажи):

А вот так выглядят пять лучших бесплатных новинок за октябрь 2019 года:

Источник: Steam