Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр октября 2019 года
Магазин игрового контента Steam опубликовал очередной список из 20 лучших игр октября, отсортированный по объёму выручки за первые две недели после выпуска, а также Топ-5 лучших бесплатных игр за тот же период.
Особо в сервисе отметили Destiny 2, которая всего через несколько дней после выхода игра набрала 300 000 одновременных игроков, став одной из самых популярных новинок в Steam за всё время. При этом около 20% аудитории любой из 20 игр данного Топ-20 также играют в Destiny 2.
Список лучших новинок месяца, отсортированный по дате выпуска выглядит следующим образом (также для него была создана отдельная страница распродажи):
- Destiny 2 — Bungie (США)
- Indivisible — Lab Zero Games (США)
- Trine 4: The Nightmare Prince — Frozenbyte (Финляндия)
- DORAEMON STORY OF SEASONS — Marvelous Inc. & Brownies Inc. (Япония)
- MISTOVER — KRAFTON, Inc. (Южная Корея)
- GRID — Codemasters (Великобритания)
- Pine — Twirlbound (Нидерланды)
- We Were Here Together — Total Mayhem Games (Нидерланды)
- POSTAL 4: No Regerts — Running With Scissors (США)
- Chernobylite — The Farm 51 (Польша)
- Disco Elysium — ZA/UM (Великобритания)
- The Jackbox Party Pack 6 — Jackbox Games, Inc. (США)
- ArcheAge: Unchained — XLGAMES (Южная Корея)
- Autonauts — Denki (Великобритания)
- Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition — h.a.n.d., Inc. (Япония)
- WWE 2K20 — Visual Concepts (США)
- Crossroads Inn — Kraken Unleashed (Польша)
- Richman10 — Softstar Technology (Beijing) Co.,Ltd (Китай)
- Secret Neighbor — Hologryph (Украина) & Dynamic Pixels (Россия)
- Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout — KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (Япония)
А вот так выглядят пять лучших бесплатных новинок за октябрь 2019 года:
- Destiny 2 — Bungie (США)
- Breeders of the Nephelym: Alpha — DerelictHelmsman (США)
- Walking Zombie 2 — Alda Games (Чехия)
- Legend of Keepers: Prologue — Goblinz Studio (Франция)
- War Selection — Glyph Woods (Россия)
Источник: Steam