Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр за июнь 2019 года
Сервис Steam опубликовал очередной Топ 20 игр из вышедших в июне игр, получивших наибольшую прибыль в течение двух недель с выхода. В этот раз примерно половина списка стали первыми для своих разработчиков играми в Steam.
Часть этих команд уже занималась разработкой для консолей или мобильных устройств, другие же работали вместе впервые. Barotrauma, Cooking Sim, SpaceEngine, Bloodstained, My Friend Pedro, Super Neptunia, Hardcore Mecha, Nine Trials, Wasteland Survival, Ring of Elysium и Lords Mobile — все эти игры стали дебютными в Steam для своих создателей. Кроме того, семь участников нового списка либо вошли в ранний доступ, либо покинули его, что свидетельствует об интересе к «живой» модели разработки, учитывающей отзывы пользователей.
Некоторые из игр стали популярны у нишевой аудитории, при этом группы оказались достаточно велики и вовлечены, чтобы продвинуть такие игры в лучшую двадцатку. Pro Cycling Manager 2019 принадлежит к виду игр, которые традиционно продаются в Западной Европе (особенно во Франции), и интерес к ней привлекла велогонка «Тур де Франс», начавшаяся незадолго до выхода игры. В то же время успех F1 Racing показывает, что многие игроки следят за текущим сезоном «Формулы-1» и, скорее всего, имеют игровой руль.
В итоге, список лучших новинок июня 2019 года, отсортированных по дате выпуска выглядит следующим образом:
- Trover Saves the Universe. 3D-платформер в причудливой комедийной вселенной от одного из создателей мультсериала «Рик и Морти». Выпущена 4 июня.
- Barotrauma. 2D-выживание на подводной лодке глубоко под поверхностью замёрзшего океана. Игра в раннем доступе, вышла 5 июня.
- Hell Let Loose. Шутер от первого лица с боями 100 игроков и стратегической глубиной, включающей динамическую линию передовой и управление ресурсами. Вышла в раннем доступе 6 июня.
- Cooking Simulator. Симулятор приготовления еды в режиме песочницы или карьеры. Поддержка физики и реалистичных ингредиентов. Выпущена 6 июня.
- OCTOPATH TRAVELER. Восемь уникальных и незабываемых историй и персонажей в японской ролевой игре с ретро-стилистикой и подробно проработанным трёхмерным миром. Выпущена 7 июня.
- コイカツ / Koikatsu Party. Бесконечные варианты изменения внешности и ролевого отыгрыша с разнообразными аниме-спутниками. Внимание: это игра только для взрослых, для её просмотра требуется войти в аккаунт. Вышла 10 июня.
- SpaceEngine. Основанный на научных сведениях фотореалистичный 3D-планетарий, моделирующий известную вселенную и процедурно генерирующий то, что лежит за её пределами. Вышел в раннем доступе 11 июня.
- They Are Billions. Стратегическая игра про строительство и выживание в стиле стимпанк, события в которой происходят на постапокалиптической осаждённой планете. Вышла из раннего доступа 18 июня.
- Police Simulator: Patrol Duty. Симулятор жизни американского полицейского в открытом мире: от рутинных проверок на дороге до погонь за беглецами. Выпущен 18 июня.
- Bloodstained: Ritual of the Night. Ролевой сайд-скроллер про исследование мира от создателя Castlevania Коджи Игараши. Выпущен 18 июня.
- AMID EVIL. Скоростной ретро-шутер от первого лица от продюсеров Dusk и создателей Return of the Triad. Вышел 20 июня.
- Steel Division 2. Исторически достоверная стратегия на восточном фронте Второй мировой: стратегические кампании, бои в реальном времени и уникальная система сбора колод. Вышла из раннего доступа 20 июня.
- My Friend Pedro. Яростный балет про дружбу, воображение и стремление человека уничтожить всех на своём пути по воле разумного банана. Выпущен 20 июня.
- Muse Dash. Танцуйте и занимайтесь паркуром под 30 оригинальных песен в этой быстрой ритм-игре с полной японской озвучкой. Вышла 20 июня.
- Super Neptunia RPG. Японское ролевое приключение. Двухмерный мир — необычный поворот в классической серии Neptunia. Игра вышла 20 июня.
- Ring of Elysium. Бесплатная игра с уникальной версией королевской битвы, происходящая в мире апокалипсиса со стихийными бедствиями, способностями игроков и абордажными крюками. Выпущена 24 июня.
- HARDCORE MECHA. Начните кампанию или проверьте свои навыки сетевой игры в этом 2D-платформере с напряжёнными боями мехов. Игра вышла 26 июня.
- F1 2019. Официальная игра «Формулы-1», где собраны все команды, гонщики и трассы сезонов 2019 и 2018 годов. Увидела свет 27 июня.
- Pro Cycling Manager 2019. Управляйте собственной командой профессиональных велосипедистов и одержите победу в 200 гонках по всему миру. Выпущена 27 июня.
- 九劫曲:诅咒之地 NINE TRIALS. Уникальная королевская битва с ближним боем и ролевыми элементами, где игроки выступают в роли Бессмертных. Вышла в раннем доступе 28 июня.
Так как данный способ подсчета не охватывает бесплатные игры, которые пользуются популярностью, но не генерируют такую же выручку, как платные игры, Steam также добавил в июньский список пять популярных бесплатных игр, которые отсортированы по максимальному числу игроков в первые две недели после выпуска:
- Dota Underlords. Наймите бойцов и уничтожайте соперников в автобаттлере в мире Доты. Игра вышла 20 июня.
- Ring of Elysium. Уникальная версия королевской битвы, происходящая в мире апокалипсиса со стихийными бедствиями, способностями игроков и абордажными крюками. Игра вышла 24 июня.
- Black Squad. В этом военном шутере от первого лица всё решают мастерство и стратегия. Вас ждёт разнообразие игровых режимов и разблокируемого оружия. Игра покинула ранний доступ 26 июня.
- Lords Mobile. Сразитесь с 280 миллионами других игроков на мобильных устройствах и в Steam в мире хаоса и стратегии в реальном времени. Выпущена 3 июня.
- Wasteland Survival. Разработайте свою собственную базу и изготавливайте особые припасы в этой изометрической постапокалиптической игре на выживание. Вышла 3 июня.
Интересно, что в этом месяце игра Ring of Elysium смогла попасть в оба списка, сформировав стабильную базу игроков как во время раннего доступа, так и после запуска.
P.S. Год назад, в июне 2018 года, пятёрка лучших новинок была представлена играми Vampyr, Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr, Jurassic World Evolution, Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy, The Crew 2.
Источник: Steam