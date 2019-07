Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр за июнь 2019 года

Сервис Steam опубликовал очередной Топ 20 игр из вышедших в июне игр, получивших наибольшую прибыль в течение двух недель с выхода. В этот раз примерно половина списка стали первыми для своих разработчиков играми в Steam.

Часть этих команд уже занималась разработкой для консолей или мобильных устройств, другие же работали вместе впервые. Barotrauma, Cooking Sim, SpaceEngine, Bloodstained, My Friend Pedro, Super Neptunia, Hardcore Mecha, Nine Trials, Wasteland Survival, Ring of Elysium и Lords Mobile — все эти игры стали дебютными в Steam для своих создателей. Кроме того, семь участников нового списка либо вошли в ранний доступ, либо покинули его, что свидетельствует об интересе к «живой» модели разработки, учитывающей отзывы пользователей.

Некоторые из игр стали популярны у нишевой аудитории, при этом группы оказались достаточно велики и вовлечены, чтобы продвинуть такие игры в лучшую двадцатку. Pro Cycling Manager 2019 принадлежит к виду игр, которые традиционно продаются в Западной Европе (особенно во Франции), и интерес к ней привлекла велогонка «Тур де Франс», начавшаяся незадолго до выхода игры. В то же время успех F1 Racing показывает, что многие игроки следят за текущим сезоном «Формулы-1» и, скорее всего, имеют игровой руль.

В итоге, список лучших новинок июня 2019 года, отсортированных по дате выпуска выглядит следующим образом:

Так как данный способ подсчета не охватывает бесплатные игры, которые пользуются популярностью, но не генерируют такую же выручку, как платные игры, Steam также добавил в июньский список пять популярных бесплатных игр, которые отсортированы по максимальному числу игроков в первые две недели после выпуска:

Dota Underlords. Наймите бойцов и уничтожайте соперников в автобаттлере в мире Доты. Игра вышла 20 июня. Ring of Elysium. Уникальная версия королевской битвы, происходящая в мире апокалипсиса со стихийными бедствиями, способностями игроков и абордажными крюками. Игра вышла 24 июня. Black Squad. В этом военном шутере от первого лица всё решают мастерство и стратегия. Вас ждёт разнообразие игровых режимов и разблокируемого оружия. Игра покинула ранний доступ 26 июня. Lords Mobile. Сразитесь с 280 миллионами других игроков на мобильных устройствах и в Steam в мире хаоса и стратегии в реальном времени. Выпущена 3 июня. Wasteland Survival. Разработайте свою собственную базу и изготавливайте особые припасы в этой изометрической постапокалиптической игре на выживание. Вышла 3 июня.

Интересно, что в этом месяце игра Ring of Elysium смогла попасть в оба списка, сформировав стабильную базу игроков как во время раннего доступа, так и после запуска.

P.S. Год назад, в июне 2018 года, пятёрка лучших новинок была представлена играми Vampyr, Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr, Jurassic World Evolution, Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy, The Crew 2.

Источник: Steam