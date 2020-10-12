Steam проведет масштабную распродажу игр-файтингов с 12 по 16 ноября

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Цифровой магазин Steam анонсировал масштабную распродажу игр-файтингов, которая пройдет на платформе с 12 по 16 ноября 2020 года. Акция будет посвящена всевозможным файтингам в самых разных поджанрах и вариантах геймплея этого неустаревающего жанра, будь то двухмерные, трёхмерные, платформенные или олдскульные «beat ‘em up» игры.

В дополнение к распродаже в программу мероприятия войдут прямые трансляции о принимающих участие играх. Также Valve обратилась к разработчикам игр со следующим предложением:

«Если у вас есть игры в жанре «файтинг» в Steam, мы надеемся, что вы присоединитесь! Вы можете принять участие с подходящими играми, предложив пользователям скидки на ваши продукты в рамках распродажи или проведя трансляцию своей игры в Steam. Если вы хотите присоединиться, подайте заявку до 19 октября, перейдя по этой ссылке«.

Напомним, что ранее Steam анонсировал первый «Фестиваль цифровых настольных игр», который пройдет с 21 по 26 октября 2020 года.

Источник: Steam