Steam тестирует функцию, в рамках которой предлагает пользователям изменить свой обзор на ту или иную игру, если после его написания они продолжили в нее играть

Пользователь Reddit с ником PunnyCasual обратил внимание на функцию, которая появилась в обновленном бета-клиенте Steam. Судя по всему, если игрок оставит свой отзыв на игру, а потом проведет в ней еще какое-то количество времени, система предложит ему переписать свою рецензию.

На скриншоте, опубликованном реддитором, можно увидеть специальное уведомление, которое появилось на странице Destiny 2 в его библиотеке. Из него можно сразу же перейти к редактированию обзора.

При каких именно обстоятельствах появляются подобные уведомления и сколько часов нужно наиграть пользователю, пока неясно. Официального анонса функции еще не было.