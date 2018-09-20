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Steam запускает новую программу глобальной модерации сообществ (но при желании от нее можно отказаться)
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Steam запускает новую программу глобальной модерации сообществ (но при желании от нее можно отказаться)

Steam запускает новую программу глобальной модерации сообществ (но при желании от нее можно отказаться)

Сервис цифровой дистрибуции игр Steam запускает систему глобальной модерации сообществ. Начиная с 25 сентября специальная команда модераторов будет проверять все жалобы в обсуждениях игровых сообществ, при этом при желании от этой системы можно отказаться.

На следующей недели каждая жалоба пользователя на всю ветку или отдельное сообщение в сообществе будет добавляться в очередь для проверки командой модераторов. Она проверит эти сообщения и весь остальной контент, на который поступили жалобы, и удалит все, что нарушает правила сообщества. При этом модераторы обещают не злоупотреблять чтением обсуждений и не наказывать за мелочи. С игроками они будут связываться только в том случае, когда им необходимо вынести предупреждение или заблокировать за неподобающий контент.

«В течение некоторого времени участники нашей команды модераторов проверяли и принимали соответствующие меры в отношении многих форм контента, на который поступали жалобы: скриншоты, иллюстрации, руководства, профили пользователей, группы и пользовательские обзоры.

В прошлом мы не были уверены, что нам необходимо участвовать в модерации отдельных игровых обсуждений, потому что мы не хотели мешать разработчикам, желающим поддерживать свой стиль и собственные правила общения с игроками» — отметили в Steam.

Однако с течением времени все больше разработчиков стали обращаться к модераторам с просьбами, чтобы они принимали более активное участие в управлении сообществами, по крайней мере в вопросах обработки жалоб, поступающих от игроков. В ответ на это Steam постепенно расширил команду контентных модераторов и добавил новые возможности модерирования обсуждений. Таким образом по мнению сервиса именно сейчас он достиг момента, когда способен с пользой применить добавленные инструменты и человеческие ресурсы для разрешения ситуации.

В Steam особо отметили, что если у пользователя уже есть собственная команда модераторов, или ему нужен полный контроль за жалобами в собственном игровом центре, то он можете отказаться от использования этой системы. Для этого достаточно открыть раздел «Изменить настройки приложения» и перейти в раздел «Общие» во вкладке «Сообщество».

Напомним, что недавно Steam обновил систему поиска и фильтрации, чтобы игроку было легче скрывать неподходящий контент, после чего в магазине появилась первая игра для взрослых без цензуры — Negligee: Love Stories.

Источник: Kotaku, Steam

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