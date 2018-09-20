Steam запускает новую программу глобальной модерации сообществ (но при желании от нее можно отказаться)

Сервис цифровой дистрибуции игр Steam запускает систему глобальной модерации сообществ. Начиная с 25 сентября специальная команда модераторов будет проверять все жалобы в обсуждениях игровых сообществ, при этом при желании от этой системы можно отказаться.

На следующей недели каждая жалоба пользователя на всю ветку или отдельное сообщение в сообществе будет добавляться в очередь для проверки командой модераторов. Она проверит эти сообщения и весь остальной контент, на который поступили жалобы, и удалит все, что нарушает правила сообщества. При этом модераторы обещают не злоупотреблять чтением обсуждений и не наказывать за мелочи. С игроками они будут связываться только в том случае, когда им необходимо вынести предупреждение или заблокировать за неподобающий контент.

«В течение некоторого времени участники нашей команды модераторов проверяли и принимали соответствующие меры в отношении многих форм контента, на который поступали жалобы: скриншоты, иллюстрации, руководства, профили пользователей, группы и пользовательские обзоры. В прошлом мы не были уверены, что нам необходимо участвовать в модерации отдельных игровых обсуждений, потому что мы не хотели мешать разработчикам, желающим поддерживать свой стиль и собственные правила общения с игроками» — отметили в Steam.

Однако с течением времени все больше разработчиков стали обращаться к модераторам с просьбами, чтобы они принимали более активное участие в управлении сообществами, по крайней мере в вопросах обработки жалоб, поступающих от игроков. В ответ на это Steam постепенно расширил команду контентных модераторов и добавил новые возможности модерирования обсуждений. Таким образом по мнению сервиса именно сейчас он достиг момента, когда способен с пользой применить добавленные инструменты и человеческие ресурсы для разрешения ситуации.

В Steam особо отметили, что если у пользователя уже есть собственная команда модераторов, или ему нужен полный контроль за жалобами в собственном игровом центре, то он можете отказаться от использования этой системы. Для этого достаточно открыть раздел «Изменить настройки приложения» и перейти в раздел «Общие» во вкладке «Сообщество».

Напомним, что недавно Steam обновил систему поиска и фильтрации, чтобы игроку было легче скрывать неподходящий контент, после чего в магазине появилась первая игра для взрослых без цензуры — Negligee: Love Stories.

Источник: Kotaku, Steam