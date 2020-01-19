Стриминговый сервис Hulu опубликовал дебютный трейлер грядущего мини-сериала The Great, посвященного юности российской императрицы Екатерины II

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Стриминговый сервис Hulu опубликовал дебютный трейлер грядущего мини-сериала The Great («Великая»), в основу которого легла биография российской императрицы Екатерины II. Главная роль в нем досталась актрисе Эль Фаннинг («Малефисента», «Загадочная история Бенджамина Баттона»).

Сюжет сериала начнет разворачиваться еще до того, как Екатерина II взошла на престол. Пока что она замужем за Петром III — его, кстати, сыграл Николас Холт (Зверь из X-Men: Dark Phoenix) — и может лишь наблюдать за странностями своего мужа, который «хочет унаследовать престол, веселиться и пользоваться популярностью в народе».

Создатель и сценарист «Великой» Тони МакНамара («Фаворитка») ранее отмечал, что сериал будет содержать в себе как драматические, так и комические, сатирические элементы. Также, по его словам, съемочная команда не стремится «сделать исторически точный документ», хотя и постарается соблюсти основные исторические факты.

«Это история о женщине, которая вышла замуж не за того мужчину и теперь спрашивает себя: «Что мне делать? Убить его?», — указывает МакНамара.

Любопытно, что для Эль Фэннинг это будет первая роль в комедии. По ее словам, сложнее всего ей было избавиться от смущения, чтобы в точности воплотить на экране Екатерину II, умевшую мастерски манипулировать людьми. Премьера восьмисерийного сериала The Great на платформе Hulu намечена на 15 мая. Источник: DTF