Студия Marvel создала ретро-сайт для продвижения фильма Captain Marvel / «Капитан Марвел»

Следующим фильмом о супергероях вселенной Marvel станет Captain Marvel / «Капитан Марвел», действия которого происходят в 1995 году. В связи с этим, киностудия Marvel запустила официальный сайт фильма, соответствующий веб-дизайну той эпохи: с неуклюжими гифками, шрифтами, яркими цветами и прочими неотъемлемыми элементами.

Результат работы дизайнеров получился восхитительным. Поколение, заставшее Dial-Up, браузеры NetScape Navigator и Internet Explorer, наверняка оценят их старания. Новый сайт пропитан ностальгией по 90-м годам с массой элементов, которые можно было встретить практически на всех ресурсах почти четверть века назад: HTML-фреймы, шрифт Comic Sans, серые кнопки и конечно же гостевая книга и счётчик посещений. Есть даже женщина-скрулл, время от времени появляющаяся на главной странице. На сайте можно узнать о персонажах фильма, поиграть в игру про скруллов, посмотреть картинки и трейлер в старом плеере, а также купить билеты.

Создатели проекта отметили, что использовали редактор FrontPage. Ресурс The Verge проверил исходный код сайта и обнаружил, что он создан с применением CSS-стилей, которые появились в 1996 году. Кроме того, размер страницы составляет 10 МБ, что потребовалось бы целая вечность для её загрузки на скорости интернета 28,8 КБит/с. Тем не менее, если бы компания Marvel выпускала фильмы в 1990-х годах, визуально промо-сайт выглядел бы таким образом.

Мировая премьера «Капитана Марвела» с Бри Ларсон, Сэмюэлем Л. Джексоном и Джудом Лоу состоится 6 марта. В Украине фильм покажут 7 марта.

Источник: The Verge