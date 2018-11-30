Студия Warner Bros. начала работу над супергеройским фильмом Blue Beetle / «Синий Жук» по комиксам DC Comics

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Голливудское издание Variety сообщает, что компании DC и Warner Bros. начали работать над очередным супергеройским фильмом «Синий Жук» / Blue Beetle по комиксам DC Comics. Главным героем будущего фильма станет мексиканский подросток Хайме Рейес, который получает сверхспособности благодаря скарабею с инопланетными технологиями.

Впервые этот герой появился в далеком 1939 году в комиксах Mystery Men Comics № 1, однако актуальная версия основана на серии комиксов DC, выпущенных в 2006 году, а также перезапущенной в 2011 году серии The New 52. Фильм Blue Beetle / «Синий Жук» станет первым супергеройским фильмом киновселенной DC Comics с главным героем латиноамериканского происхождения.

Сценарием занимается Гарет Даннет Алкосер, который написал сценарий для боевика «Miss Bala» (2019), а сейчас работает над ремейком классического гангстерского фильма «Scarface» для студии Universal. Исполнительными продюсером проекта выступит Зев Форман, отвечавший за такие проекты, как «Dallas Buyers Club» (2013), «Burying the Ex» (2014) и «Colossal» (2016).

Напомним, что на данный момент в киновселенной DC Cinematic Universe вышло пять фильмов («Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина» и «Лига Справедливости»), в планах — еще более десятка фильмов, из которых ближе всего к релизу «Аквамен», «Шазам», «Чудо-женщина 1984» и «Хищные птицы (И фантастическое освобождение Харли Квинн)».

Источник: Variety