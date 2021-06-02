Суд оправдал главу службы безопасности Apple по обвинению в подкупе полицейских планшетами iPad

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Калифорнийский суд оправдал главу международной службы безопасности Apple Томаса Мойера, которого обвиняли в попытке дачи взятки планшетами iPad должностным лицам с целью получить несколько разрешений на скрытное ношение оружия для сотрудников Apple. Судья Эрик С. Геффон отклонил аргументы о коррупционных намерениях как «чистую спекуляцию, не подтвержденную доказательствами, представленными Большому жюри», сообщает Reuters.

Обвинения в использовании 200 iPad в качестве взятки были предъявлены главе международной службы безопасности Apple после двухлетнего расследования.

Как сообщает San Francisco Chronicle, после предъявления обвинений и освещения дела в СМИ Apple передумала передавать (в качестве благотворительной помощи) свои компьютеры в офис шерифа.

В заявлении, опубликованном Reuters, Мойер поблагодарил суд за его решение. «Я также хочу поблагодарить Apple, моих друзей и семью за их постоянную поддержку», отметил топ-менеджер Apple. Томас Мойер — один из ветеранов Apple; он работает в компании около 15 лет и занимает должность главы службы безопасности с 2018 года. Ранее Apple заявила, что не обнаружила никаких нарушений по итогам проведенного внутреннего расследования.

В офисе окружного прокурора Санта-Клары заявили, что считают выдвинутые против Мойера обвинения справедливыми, но «принимают решение Большого жюри и изучают варианты».