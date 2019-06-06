Сверхкомпактное моноколесо для передвижения в пределах города Jyroball стало доступным для предзаказа на Indiegogo

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Ирландская компания Moby объявила о начале сбора предзаказов на Jyroball — сверхкомпактное моноколесо для передвижения по городу.

Как сообщается, устройство весит всего 9 кг и нажатием кнопки складывается в шар диаметром 25 см. Вместе с тем, несмотря на небольшие габариты, по функционалу Jyroball не уступает более крупным моделям: аккумулятора хватает на 22,5 км, время зарядки — 2,5 часа; кроме того, аппарат выдерживает вес до 100 кг и разгоняется до 20 км/ч, а также может забраться в горку крутизной до 15 градусов благодаря мотору на 500 Вт.

Как и другие моноциклы, Jyroball управляется смещением собственного веса. Наклонился вперед — агрегат поехал, выпрямился — моноколесо остановилось. Инженеры стартапа утверждают, что научиться ездить на Jyroball проще простого: обучение занимает не более 10 минут.

Еще одно преимущество Jyroball — цена. Если многие аналогичные модели обойдутся минимум в $1000, то на время краудфандинговой кампании на Indiegogo моноколесо от Moby можно приобрести всего за $395 (первые поставки запланированы на конец лета — начало осени), в рознице цена составит $899.

Напоследок отметим, что на счету основателя Moby Томаса О’Коннела впечатляющий список уже «взлетевших» молодежных брендов типа Strolly, Yvolution или Neon. Кроме того, в разработке Jyroball участвовал Марк Симерей, обладатель одного из первых патентов на самобалансирующийся электрический моноцикл 2006 года.

Источник: hightech.plus