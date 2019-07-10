Swim Goggles — первые AR-очки для плавания





Канадский стартап Form, основанный небезызвестным инженером Дэном Айзенхардтом, в 2015 году продавшим Intel за $175 млн свой предыдущий стартап Recon Instruments, специализировавшийся на производстве AR-гарнитур для лыжников, велосипедистов и бегунов, анонсировал «умные» очки для плавания Swim Goggles, которые позволят спортсменам следить за своими показателями при помощи технологий дополненной реальности.

Как сообщается, инновационные AR-очки сконструированы в сотрудничестве с ведущими спортсменами и их наставниками, среди которых есть даже участники Олимпийских игр. По словам Айзенхардта, Swim Goggles призваны облегчить тренировки, сделать их более эффективными и содержательными.

Как отмечает VentureBeat, возможность получать метрику в реальном времени, которая есть у бегунов или велосипедистов, в бассейне сегодня либо ограничена, либо отсутствует полностью. Тем временем только в США плаванием занимается свыше 30 млн человек. Среди них — и сам Айзенхарт, который только сейчас сумел воплотить свой давний замысел в жизнь.

По утверждению изобретателя, очки Swim Goggles состоят из трех ключевых компонентов:

прозрачного дисплея дополненной реальности, интегрированного в одну из линз очков (в продажу поступят версии как с левой активной линзой, так и с правой), на котором демонстрируются пловцу его успехи в состязании;

миниатюрного бортового компьютера с батареей на 16 часов работы, способного «при помощи технологий искусственного интеллекта» высчитывать пройденную дистанцию и время, за которое дистанция была преодолена, число и темп гребков, а также количество сожженных калорий;

дизайна «премиум-класса с использованием высококачественных материалов», благодаря которому для носителя гаджет будет ощущаться как стандартные профессиональные очки для плавания.

В комплекте к очкам идет приложение-компаньон для смартфона, которое позволит спортсмену или тренеру собирать данные о тренировках и отслеживать прогресс, а также настраивать показатели, которые будут выводиться на дисплей во время заплыва или отдыха.

Напоследок отметим, что поставки очков Form Swim Goggles стартуют 7 августа. Стоимость устройства составит $200.

Источник: hightech.plus