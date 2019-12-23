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Тайваньский интернет-магазин продает гибридную консоль Nintendo Switch в комплекте с «умным» сиденьем для унитаза

Тайваньский интернет-магазин продает гибридную консоль Nintendo Switch в комплекте с «умным» сиденьем для унитаза

Тайваньский интернет-магазин продает гибридную консоль Nintendo Switch в комплекте с «умным» сиденьем для унитаза


Три года назад Nintendo, анонсируя свою новую консоль Switch, утверждала, что одним из главных преимуществ новинки является ее опциональная портативность, позволяющая в любой момент отключить устройство от телевизора, подключить к нему джойстики и взять его с собой, к примеру, в университет, причем в одном из рекламных роликов разработчики показали геймера, который играет на грядущей приставке сидя в туалете.

Тайваньский интернет-магазин Momo Shop, похоже, воспринял намек японской компании слишком буквально: на днях площадка представила акционное предложение-бандл, состоящее из гибридной консоли Nintendo и… умного сиденья для унитаза. При этом аналогичный комплект предприимчивый ритейлер предусмотрел и для «младшего брата» Switch — Switch Lite.

Уточним, что в наборе с консолями продается «умное» сиденье модели AF-8206, в функции которого, среди прочего, входит несколько режимов подогрева, ночная подсветка, биде, гидромассаж и самосмыв, активирующийся, когда пользователь решает покинуть «трон».

Стоимость бандла с Nintendo Switch и «интеллектуальной» сидушкой составляет примерно $531, набор Switch Lite обойдется дешевле — почти в $425.

Примечательно, что Momo Shop даже дал специальные названия необычным комплектам: так, набор со Switch назван «Удобным на всем протяжении» (Sit well full-length), а со Switch Lite — «Истребителем одиночества» (Loneliness Eliminator).

«Я прочитал это название как «эмулятор одиночества», — один из пользователей Twitter, прокомментировавших новость.

«Когда эту новость опубликовали на китайском сайте, кто-то предложил продавать эти бандлы вместе с Civilization VI, но я думаю, что это не лучший выбор с точки зрения здоровья», — пошутили в профиле Chinese Nintendo (судя по описанию, это фанатский аккаунт поклонника Nintendo, освещающий происходящие в китаеязычных странах события, связанные с японской компанией) в ответ на комментарий пользователя, расстроенного тем, что в искомых наборах нет каких-либо игр.

«Когда я отправил [информацию о предложении Momo Shop] моему тайваньскому другу, он ответил: «Нет ничего лучше, чем иметь задницу в тепле, а Switch — в руках». Думаю, я сделаю это своим девизом по жизни», — указал еще один комментатор.

Источник: DTF

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