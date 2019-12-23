Тайваньский интернет-магазин продает гибридную консоль Nintendo Switch в комплекте с «умным» сиденьем для унитаза

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Три года назад Nintendo, анонсируя свою новую консоль Switch, утверждала, что одним из главных преимуществ новинки является ее опциональная портативность, позволяющая в любой момент отключить устройство от телевизора, подключить к нему джойстики и взять его с собой, к примеру, в университет, причем в одном из рекламных роликов разработчики показали геймера, который играет на грядущей приставке сидя в туалете.

Тайваньский интернет-магазин Momo Shop, похоже, воспринял намек японской компании слишком буквально: на днях площадка представила акционное предложение-бандл, состоящее из гибридной консоли Nintendo и… умного сиденья для унитаза. При этом аналогичный комплект предприимчивый ритейлер предусмотрел и для «младшего брата» Switch — Switch Lite.

Taiwan retailer bundles Nintendo Switch consoles with smart toilet seats.

The Switch bundle is called "Sit well full-length" and the Switch Lite bundle is named "Loneliness Eliminator" pic.twitter.com/qzYehPQOYF — Chinese Nintendo (@chinesenintendo) December 21, 2019

Уточним, что в наборе с консолями продается «умное» сиденье модели AF-8206, в функции которого, среди прочего, входит несколько режимов подогрева, ночная подсветка, биде, гидромассаж и самосмыв, активирующийся, когда пользователь решает покинуть «трон».

Стоимость бандла с Nintendo Switch и «интеллектуальной» сидушкой составляет примерно $531, набор Switch Lite обойдется дешевле — почти в $425.