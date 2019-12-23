Тайваньский интернет-магазин продает гибридную консоль Nintendo Switch в комплекте с «умным» сиденьем для унитаза
Три года назад Nintendo, анонсируя свою новую консоль Switch, утверждала, что одним из главных преимуществ новинки является ее опциональная портативность, позволяющая в любой момент отключить устройство от телевизора, подключить к нему джойстики и взять его с собой, к примеру, в университет, причем в одном из рекламных роликов разработчики показали геймера, который играет на грядущей приставке сидя в туалете.
Тайваньский интернет-магазин Momo Shop, похоже, воспринял намек японской компании слишком буквально: на днях площадка представила акционное предложение-бандл, состоящее из гибридной консоли Nintendo и… умного сиденья для унитаза. При этом аналогичный комплект предприимчивый ритейлер предусмотрел и для «младшего брата» Switch — Switch Lite.
Taiwan retailer bundles Nintendo Switch consoles with smart toilet seats.
The Switch bundle is called "Sit well full-length" and the Switch Lite bundle is named "Loneliness Eliminator" pic.twitter.com/qzYehPQOYF
— Chinese Nintendo (@chinesenintendo) December 21, 2019
Уточним, что в наборе с консолями продается «умное» сиденье модели AF-8206, в функции которого, среди прочего, входит несколько режимов подогрева, ночная подсветка, биде, гидромассаж и самосмыв, активирующийся, когда пользователь решает покинуть «трон».
Стоимость бандла с Nintendo Switch и «интеллектуальной» сидушкой составляет примерно $531, набор Switch Lite обойдется дешевле — почти в $425.
— Tihealy 😷 (@Tihealy) December 21, 2019
Примечательно, что Momo Shop даже дал специальные названия необычным комплектам: так, набор со Switch назван «Удобным на всем протяжении» (Sit well full-length), а со Switch Lite — «Истребителем одиночества» (Loneliness Eliminator).
I read that as «Loneliness Emulator»
— havocpidgeon (@HavocPidgeon) December 21, 2019
«Я прочитал это название как «эмулятор одиночества», — один из пользователей Twitter, прокомментировавших новость.
When the same news was posted on a Chinese site, someone advocated Civilization VI and I don’t think that’s a good choice out of health concerns.
— Chinese Nintendo (@chinesenintendo) December 21, 2019
«Когда эту новость опубликовали на китайском сайте, кто-то предложил продавать эти бандлы вместе с Civilization VI, но я думаю, что это не лучший выбор с точки зрения здоровья», — пошутили в профиле Chinese Nintendo (судя по описанию, это фанатский аккаунт поклонника Nintendo, освещающий происходящие в китаеязычных странах события, связанные с японской компанией) в ответ на комментарий пользователя, расстроенного тем, что в искомых наборах нет каких-либо игр.
Sent this to my Taiwanese friend and his response was: «Warm ass and switch is the best»
I will make this my life’s motto https://t.co/797GdvEQYd
— Merry Jezas (@Theycallmejezas) December 21, 2019
«Когда я отправил [информацию о предложении Momo Shop] моему тайваньскому другу, он ответил: «Нет ничего лучше, чем иметь задницу в тепле, а Switch — в руках». Думаю, я сделаю это своим девизом по жизни», — указал еще один комментатор.
Источник: DTF