Тактический спин-офф известной полицейской серии This is the Poliсе под названием Rebel Cops выйдет на iOS и Android 23 апреля

Немецкая компания HandyGames открыла предзаказ на мобильную версию Rebel Cops — ответвление известной серии полицейских симуляторов-адвентюр This is the Poliсе. При этом заранее оплатить игру можно лишь в App Store — она обойдется $7. В Google Play доступна только предварительная регистрация.

Отметим, что Rebel Cops, в отличие от основной серии, представляет собой тактический экшен, в котором остались лишь пошаговые сражения, впервые появившиеся во второй части This is the Poliсе. На основной мультиплатформе (PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch) игра вышла в сентябре 2019 году и получила достаточно положительные, хотя и не восторженные, отзывы от игроков и прессы (так, компьютерная версия проекта имеет на Metacritic 69 баллов из 100 от критиков и 6,7 баллов из 10 от рядовых геймеров). Те, кому она понравилась, хвалят сражения, которых им было мало в This Is the Police 2, а те, кто недоволен — жалуются на них же, утверждая, что серию полюбили в первую очередь за сюжет.

В центре истории Rebel Cops — группа бывших полицейских, взявшихся свергнуть партизанскими методами криминального авторитета, захватившего их родной город. Сражения в игре весьма хардкорны — раненные в бою быстро истекают кровью и умирают, а пуля в голову означает мгновенную смерть — и не подразумевают атаку противников в лоб. Помимо участия в тактических битвах, происходящих на самых разных картах — от небольших фотостудий до огромных земельных участков с 5-6 двухэтажными зданиями, — игроки столкнутся также с необходимостью тщательно распределять ресурсы, коих у главных героев кот наплакал, и завоевывать доверие местных жителей.