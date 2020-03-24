Теперь понятно, почему Half-Life 3 (пока) не вышла





23 марта вышла Half-Life: Alyx — новая часть знаменитой франшизы, предназначенная только для очков виртуальной реальности. Игра получила восторженные отзывы журналистов (рейтинг на Metacritic составил 92 балла) — все они в один голос хвалят Alyx, называя проект «той самой» частью франшизы, что все ждали с момента релиза Episode 2, и которая навсегда изменит индустрию. Одновременно с рецензиями появилось и несколько интервью с разработчиками. В беседе с журналистом Kotaku сотрудник Valve Робин Уокер объяснил, почему компания так и не выпустила Half-Life 3.

Ранее в одном из интервью Game Informer с неназванным сотрудником Valve говорилось, что Half-Life 3 не вышла из-за специфики работы студии: над продолжением в разное время трудились несколько команд, но ни одна из идей так и не получила дальнейшего развития. В свежем интервью сотрудник Valve пролил больше света на этот счет.