Теперь понятно, почему Half-Life 3 (пока) не вышла
23 марта вышла Half-Life: Alyx — новая часть знаменитой франшизы, предназначенная только для очков виртуальной реальности. Игра получила восторженные отзывы журналистов (рейтинг на Metacritic составил 92 балла) — все они в один голос хвалят Alyx, называя проект «той самой» частью франшизы, что все ждали с момента релиза Episode 2, и которая навсегда изменит индустрию. Одновременно с рецензиями появилось и несколько интервью с разработчиками. В беседе с журналистом Kotaku сотрудник Valve Робин Уокер объяснил, почему компания так и не выпустила Half-Life 3.
Ранее в одном из интервью Game Informer с неназванным сотрудником Valve говорилось, что Half-Life 3 не вышла из-за специфики работы студии: над продолжением в разное время трудились несколько команд, но ни одна из идей так и не получила дальнейшего развития. В свежем интервью сотрудник Valve пролил больше света на этот счет.
«У нас было несколько проектов, и люди, которые над ними работали, в то время думали, что занимаются продолжением Half-Life. И все они столкнулись с одной и той же проблемой. Half-Life всегда была серией, где мы решали интересные задачи на стыке технологий и искусства, которые возникали сами по себе»
Робин Уокер
Valve.
В оригинальной Half-Life цель была в том, чтобы рассказать интересную историю в жанре шутера, Half-Life 2 наметила прогресс в глубине проработки персонажей и головоломках с использованием физики, тогда как отдельные эпизоды были попытками исправить ошибки, допущенные при разработке HL2.
Когда же команда принялась за разработку третьей части, никто не смог придумать стоящую идею, которая бы дала франшизе Half-Life глоток свежего воздуха или чувство изумления. То есть, по сути, в то время команда попросту не смогла придумать ничего стоящего.
По словам разработчиков, черновик третьего эпизода, который опубликовал в 2017 году Марк Лэйдлоу, не был общепризнанным в команде.
В итоге команда занялась Half-Life: Alyx — разработчики узрели в платформе VR огромное окно возможностей.
По словам Уокера, во время разработки Alyx сотрудники Valve накопили множество мелких идей, которые можно будет реализовать в будущем. Многие сотрудники «старой гвардии» взбодрились после многих лет спячки и, получив массу положительных эмоций, снова готовы свернуть горы.
«Я хочу верить в то, что мы сейчас настолько хороши, как были во времена Half-Life. И я верю в то, что мы продолжим делать такое дальше. Я не думаю, что следующая часть выйдет ещё через 13 лет, а если так, то я, наверное, уже не буду над ней работать. Я слишком стар для этого».
Робин Уокер
Valve
Все журналисты в один голос утверждают, что Alyx — не просто проходной спин-офф и приквел. Alyx имеет прямое отношение к истории Half-Life 2 и ее эпизодам. А ее концовка (спойлер: детальное описание и сам геймплей уже есть в сети) недвусмысленно намекает на что-то очень важное в масштабах всей вселенной Half-Life. Судя по концовке, Alyx — это полноценное связующее звено между Episode 2… и гипотетической Half-Life 3. Неужели дождались?