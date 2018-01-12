Tesla Model S превратили в самый быстрый “броневик” в мире, а также использовали для экстренных вызовов в частной пожарной службе

Пятничный рассказ о тюнинге электромобилей Tesla становится доброй традицией нашего сайта, поэтому продолжим сообщать вам о самых интересных проектах энтузиастов. После универсала для комфортной транспортировки собак и первого в мире лимузина на основе Tesla Model S в сети появилась информация о бронированной версии премиум-седана и сразу двух моделях S и X, которые используются для экстренных вызовов в частной пожарной службе.

Американская компания International Armoring Corporation (IAC) выпонила заказ частного клиента, заказавшего “бронирование” своего электромобиля. Специалисты компании установили на Tesla Model S сверхлегкую защиту на основе армированного синтетического волокна Armormax, заменили обычные стекла на пуленепробиваемые (теперь они толщиной 5 см и не опускаются), усилили и так довольно прочный благодаря батареям пол и установили специальные защищенные колеса.

Бронированная модификация обошлась клиенту в $72,5 тыс. и заняла 650 человекочасов работы. Интересно, что при этом вес переделанной Tesla Model S увеличился всего на 250 кг (550 фунтов), так что автомобиль сохранил паспортные динамику и запас хода. Проект оказался настолько популярным, что в данный момент компания перерабатывает аналогичным образом еще пять электромобилей Tesla.

Информации о втором проекте заметно меньше. Видео с двумя электромобилями Tesla Model S и Model X с мигалками опубликовано в Instagram-аккаунте tesla_service_lviv с объяснением, что их использует во время чрезвычайных ситуаций некая частная пожарная служба.

Судя по названию, владелец аккаунта проживает во Львове, однако внешний вид дома, из которого выезжают на вызов электромобили, и пожарные грузовики указывают на то, что действие скорее всего происходит не в Украине. Таким образом нам остается лишь порадоваться за неизвестных пожарных, которые могут позволить себе продукцию Tesla в качестве служебных средств передвижения.

Источники: Electrek (1, 2)