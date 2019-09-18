Tesla перестанет предварительно согласовывать дату доставки электрокара на местный склад для дальнейшей передачи покупателю

Tesla внесет изменения в свою систему доставки, чтобы снизить количество электромобилей, простаивающих на заводском складе во Фримонте и тем самым выбраться из «логистического ада». Об этом заявил Илон Маск в ходе разговора с сотрудниками автопроизводителя, центральной темой которого стал пересмотр системы доставки.

Как пишет Electrek, в ходе обсуждения Илон неоднократно сравнивал Tesla с Amazon — и не в лучшую сторону. По его словам, Amazon не выжила бы, если бы у нее была такая же система доставки товаров, как у автомобильной компании. А потому проблему с логистикой необходимо срочно исправлять.

Отметим, что Tesla отличается от многих других производителей автомобилей, в частности, тем, что сама владеет и управляет магазинами и сервисными центрами. Благодаря этому она может осуществлять доставку без привлечения сторонних компаний. Такая модель позволяет полностью контролировать весь процесс, от разработки до передачи ключей владельцу, и брать на себя всю ответственность за любые недостатки. Большинство автокомпаний просто продают свою продукцию дилерам.

Проблема в том, что уже готовые электромобили Tesla часто простаивают на центральном заводском складе компании в ожидании, когда с заказчиком будет согласована дата доставки — а это не так просто и быстро, как кажется.

Поэтому начиная со следующего квартала Tesla начнет сразу отгружать продукцию в региональные центры, откуда клиенты смогут самостоятельно забирать приобретенные электрокары, когда им будет удобно.

«Amazon обанкротилась бы, если бы ей пришлось ждать, пока клиенты найдут время забрать заказ, не отправляя посылку», — подчеркивает Маск.

По мнению предпринимателя, оптимизация логистики серьезно улучшит финансовые показатели компании, поскольку позволит тратить гораздо меньше человеко-часов на согласование даты доставки, а также уменьшит количество дней простоя продукции и увеличит скорость доставки электрокаров.

Напоследок укажем, что уменьшение простоя продукции — критический показатель для Tesla. Поскольку компания вкладывает все средства в производство электромобилей и не получает никаких денег, пока покупатель не получит свой заказ, каждый день простоя для нее — это потерянные десятки тысяч долларов.