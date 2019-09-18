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Tesla перестанет предварительно согласовывать дату доставки электрокара на местный склад для дальнейшей передачи покупателю

Tesla перестанет предварительно согласовывать дату доставки электрокара на местный склад для дальнейшей передачи покупателю

Tesla перестанет предварительно согласовывать дату доставки электрокара на местный склад для дальнейшей передачи покупателю


Tesla внесет изменения в свою систему доставки, чтобы снизить количество электромобилей, простаивающих на заводском складе во Фримонте и тем самым выбраться из «логистического ада». Об этом заявил Илон Маск в ходе разговора с сотрудниками автопроизводителя, центральной темой которого стал пересмотр системы доставки.

Как пишет Electrek, в ходе обсуждения Илон неоднократно сравнивал Tesla с Amazon — и не в лучшую сторону. По его словам, Amazon не выжила бы, если бы у нее была такая же система доставки товаров, как у автомобильной компании. А потому проблему с логистикой необходимо срочно исправлять.

Отметим, что Tesla отличается от многих других производителей автомобилей, в частности, тем, что сама владеет и управляет магазинами и сервисными центрами. Благодаря этому она может осуществлять доставку без привлечения сторонних компаний. Такая модель позволяет полностью контролировать весь процесс, от разработки до передачи ключей владельцу, и брать на себя всю ответственность за любые недостатки. Большинство автокомпаний просто продают свою продукцию дилерам.

Проблема в том, что уже готовые электромобили Tesla часто простаивают на центральном заводском складе компании в ожидании, когда с заказчиком будет согласована дата доставки — а это не так просто и быстро, как кажется.

Поэтому начиная со следующего квартала Tesla начнет сразу отгружать продукцию в региональные центры, откуда клиенты смогут самостоятельно забирать приобретенные электрокары, когда им будет удобно.

«Amazon обанкротилась бы, если бы ей пришлось ждать, пока клиенты найдут время забрать заказ, не отправляя посылку», — подчеркивает Маск.

По мнению предпринимателя, оптимизация логистики серьезно улучшит финансовые показатели компании, поскольку позволит тратить гораздо меньше человеко-часов на согласование даты доставки, а также уменьшит количество дней простоя продукции и увеличит скорость доставки электрокаров.

Напоследок укажем, что уменьшение простоя продукции — критический показатель для Tesla. Поскольку компания вкладывает все средства в производство электромобилей и не получает никаких денег, пока покупатель не получит свой заказ, каждый день простоя для нее — это потерянные десятки тысяч долларов.

Источник: hightech.plus

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