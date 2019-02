The Handmaid’s Tale / «Рассказ служанки» вернется на экраны 5 июня [+ будущие проекты Hulu]

Стриминговый сервис Hulu объявил дату премьеры третьего сезона сериала The Handmaid’s Tale / «Рассказ служанки», одного из лучших драматических сериалов последних лет, получившего немало наград и признание зрителей. Она назначена на 5 июня 2019 года. В этот день подписчикам Hulu станут доступны три новых эпизода из запланированных к показу 13 эпизодов, остальные будут выходить по одному каждую среду.

С учетом поздней летней премьеры становится понятно, что «Рассказ служанки» в этом году не пропустит «Эмми». По правилам премии, на награды Американской телеакадемии «Эмми» могут претендовать только шоу, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года.

Короткий тизер-трейлер третьего сезона The Handmaid’s Tale был показан на прошлой неделе в рамках американского Супербоула (финальная игра Национальной футбольной лиги). К сожалению, из того короткого ролика сложно что-либо понять, а новых трейлеров Hulu пока не публиковала, так что подробности сюжета нового сезона пока неизвестны.

Одновременно Hulu рассказал о других проектах. В обозримом будущем на платформе выйдет сериал The Devil in the White City, который расскажет о серийном убийце конца 19-го века, Генри Хоуксе. Его продюсируют небезызвестные Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Кроме того, сервис заказал производство сериала The Great — история отношений российской императрицы Екатерине II Великой (Эль Фаннинг) с ее мужем Петром III (Николас Холт). Автором выступит Тони Макнамара, сценариста фильма «Фаворитка», одного из лидеров по номинациям на «Оскар-2019». Правда, выйдет The Great в 2020 году. Наконец, на 17 мая намечена премьера мини-сериала Catch-22 / «Уловка-22» по одноименному роману американского писателя Джозефа Хеллера. Согласно сюжету, капитан американской армии Йоссариан служит в авиации во время Второй мировой войны. Боец пытается уйти со службы, для чего притворяется сумасшедшим — однако не может покинуть войска из-за абсурдных бюрократических преград. В актёрский состав «Уловки-22» вошли Кристофер Эбботт («Человек на Луне»), Хью Лори и Джордж Клуни, который также снял два эпизода и выступил исполнительным продюсером сериала.

Источник: The Verge и DTF