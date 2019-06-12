The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на Nintendo Switch в 2019 году со всеми дополнениями [сравнение графики с PS4 и ПК]

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В рамках выставки E3 2019 компания Nintendo объявила, что сюжетная ролевая игра с открытым миром The Witcher 3: Wild Hunt / «Ведьмак 3: Дикая Охота» от CD Projekt выйдет на платформе Nintendo Switch до конца текущего года.

При этом на портативных консолях выйдет так называемая «Complete Edition», включающая все DLC, которые вышли для этой игры начиная с 2015 года (Hearts of Stone, Blood and Wine и 16 других DLC).

Интересно, что в сети тут же нашлись фанаты, которые захотели сравнить качество графики The Witcher 3 на консоли Nintendo Switch, приставке PS4 и ПК:





Кстати, по словам разработчиков из CD Projekt, на Nintendo Switch игра будет идти в разрешении 540p в «мобильном» режиме и в разрешении 720p в «настольном» режиме с подключенной док-станцией и выходом на ТВ.

Напомним, что по данным разработчиков, 44,5% продаж The Witcher 3 за все время с момента релиза пришлись на PC, на PS4 пришлось 39,5% продаж, в то время как на Xbox One — лишь 15,5%.

Источник: Polygon