Тим Кук полагает, что лучший иностранный язык — это язык программирования

Язык программирования — это лучший иностранный язык, который можно выучить. Об этом заявил глава компании Apple Тим Кук в интервью французскому изданию Konbini.

«Если бы я был 10-летним французским ребенком, то предпочел бы изучать программирование, а не английский. Разумеется, я не утверждаю, что английский не нужно изучать — просто, в отличие от него, язык программирования является гораздо более универсальным языком: его поймут 7 миллиардов человек во всем мире. Будь моя воля, я бы сделал программирование обязательным предметом в каждой школе«, — заявил Кук.

При этом глава Apple добавил, что программирование учит студентов любых факультетов изобретательности и принятию нестандартных решений: «Умение программировать пригодится всем, а не только тем, кто впоследствии решит посвятить себя компьютерным наукам, поскольку оно, прежде всего, развивает креативность, и уж только потом — умение писать код».

Напоследок отметим, что в словах Кука есть рациональное зерно. Так, в то время как многие люди беспокоятся о том, что роботы отнимут у них работу, IT-компании по-прежнему изо всех сил пытаются найти квалифицированных сотрудников. На 59 581 дипломированных программистов в США приходится 527 169 рабочих мест.

В то же время, недооценивать значение настоящих иностранных языков также не следует: как показывают исследования, они развивают мозг, помогают понять культуру другой страны и делают нас толерантнее. Также работодатели, как правило, отдают предпочтение тем претендентам на должность, которые знают один или несколько иностранных языков.

Источники: hightech.fm, Quartz