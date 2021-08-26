Тизер-трейлер нової «Людини-павука» встановив абсолютний рекорд переглядів за першу добу





Тизер-трейлер кінокоміксу «Людина-павук: Нема шляху додому» / Spider-Man: No Way Home, який вийшов 24 серпня, зібрав 355,5 мільйонів переглядів в сукупності на всіх платформах за перші 24 години, тим самим встановивши новий рекорд серед фільмів по коміксах Marvel.

Трейлер продовження пригод хлопця в червоно-синьому трико випередив за переглядами кінострічку «Месники: Завершення», яка до цього моменту утримувала рекорд — 289 мільйонів переглядів за першу добу. До цього рекорд належав іншому блокбастеру Marvel про месників — «Війні Нескінченності» (230 мільйонів переглядів). Для порівняння, трейлер попередньої частини «Людина-павук: Далеко від дому» (2019) за добу після виходу зібрав лише 145 мільйонів переглядів.

Водночас нова частина «Людини-павука» стала найбільш обговорюваною подією за перші 24 години — в соцмережах кінокомікс згадали 4,5 мільйона разів після виходу трейлера. Сайт Deadline відзначив, що зазвичай велика кількість переглядів та згадок після виходу трейлерів вказує на касовий успіх картини. Це при тому, «Людина-павук: Далеко від дому» став найкасовішим в історії Sony Pictures — фільм зібрав понад 1,1 мільярда доларів по всьому світу.

В українському прокаті «Людина-павук: Нема шляху додому» вийде 16 грудня 2021 року (якщо не буде… самі знаєте чого).