TMC Dumont — футуристический байк с двигателем от Rolls Royce

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Бразильский автогонщик Тарсо Маркес представил уникальный мотоцикл TMC Dumont. Как утверждает изобретатель, на разработку дизайна машины у него ушло 15 лет.

В движение футуристический хромированный двухколесный агрегат с массивным воздухозаборником и огромными 36-дюймовыми бесспицевыми дисками с упором на нижней точке приводит V-образный 6-цилиндровый двигатель от винтажного автомобиля Rolls Royce Continental мощностью 300 лошадиных сил.

По словам Маркеса, несмотря на необычный дизайн, TMC Dumont отлично управляется.

Напоследок отметим, что от всех предложений продать уникальный байк Тарсо Маркес отказывается, хотя признается, что на деньги, которые он мог бы получить от некоторых потенциальных покупателей, можно было бы купить неплохой дом.

Источник: Daily Mail