Tone e20 — смартфон, который не дает подросткам делать фото с обнаженкой и доносит о «проступках» родителям. И он из Японии





Япония — весьма странная страна. И очередной необычный смартфон Tone e20 — лишнее тому подтверждение.

Небольшая ремарка, прежде чем перейти к новости. В телефонах, произведенных для использования в Японии, при съемке на встроенную камеру невозможно отключить отчетливый системный звук спуска затвора. В свое время правительство страны восходящего солнца запретило отключать звук камеры в мобильных устройствах. Это было сделано в рамках борьбы с вуайеризмом. Наверняка вы слышали о негативном явлении под названием skirt hunting («охота на юбки»), которое после выхода смартфонов со встроенными камерами стало огромной проблемой для азиатских стран. Так вот эта антифетишная мера, которая, к слову, оказалась невероятно эффективной, была принята для защиты представительниц прекрасного пола, обожающих носить юбки и открытую одежду.

Японская компания Tone решила пойти еще дальше со своим смартфоном Tone e20, ориентированным на несовершеннолетних. Его отличительная особенность — ПО. Говоря конкретнее, в устройстве предустановлено две очень необычные функции безопасности. Работу первой обеспечивает соответствующим образом обученная нейросеть, которая распознает обнаженные фото.

Если попытаться сделать фото со «взрослым» контентом, то устройство попросту не сохранит снимок в память. Вторая же функция (при условии активации) автоматически оповестит об этом родителей или другой указанный контакт.

С технической точки зрения Tone e20 абсолютно ничем не примечательный бюджетный смартфон. Он оснащается восьмиядерным процессором с частотой 2,0 ГГц, экраном диагональю 6,96 дюйма и разрешением HD+, тройной камерой с главным сенсором разрешением 13 МП и аккумулятором на 3900 мА·ч. Его цена на рынке Японии — ¥19 800 ($179). Надо ли повторять, что модель создана конкретно под местный рынок Японии.

Источник: klgadgetguy и tone.ne.jp