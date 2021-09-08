Трейлер «Носорога» — кримінальної драми Олега Сенцова про «лихі» 90-ті





У мережі з’явились офіційні міжнародні трейлер та постер «Носорога» (Rhino — назва для міжнародного прокату) — української кримінальної драми режисера Олега Сенцова, яка заснована на реальних подіях. Про стрічку розповів сам режисер на своїй сторінці у Facebook.

«Носоріг» — друга повнометражна робота українського режисера Олега Сенцова. Це кримінальна драма, події якої розгортаються в Україні в 90-ті роки. Вона розповідає про хлопця на прізвисько Носоріг, який потрапляє до кримінального світу та починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Трейлер української кримінальної драми «Носоріг»

Над «Носорогом» Сенцов, який сам написав сценарій, почав працювати ще у 2012 році, але через незаконний арешт російськими спецслужбами у 2014 році та подальше ув’язнення, робота була призупинена та відновлена лише у 2019 році після звільнення режисера.

Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини. Фільмування відбувалось в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилось в грудні 2020 року. Головну роль зіграв Сергій Філімонов. Також у фільмі знялись Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова. Оператор-постановник стрічки — відомий польський оператор Богуміл Годфрейув, зокрема він працював над фільмом «Чоловіча справа», який був номінований на «Оскар».

Світова прем’єра фільму відбудеться 10 вересня на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти»; картина стане фільмом-закриттям секції.

Українська кінотеатральна прем’єра фільму запланована на 2022 рік.

У Венеціанському фестивалі, окрім «Носорога», беруть участь ще два українські фільми — напередодні відбулись прем’єри «Відблиску» Валентина Васяновича та «Цензорки» Петера Керекеша.