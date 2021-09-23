



Компания Warner Bros. наконец объявила официальное название третьей части своей фантастической франшизы, а также назначила новую дату премьеры. Итак, фильм назвали «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» / «Фантастические твари: Секреты Дамблдора», а в кинотеатрах он появится 15 апреля 2022 года вместо ранее озвученной даты 15 июля 2022 года.

Интересно, что создатели картины заранее предупредили, что на отдельных рынках она может выйти еще раньше, то есть по аналогии с «Дюной», которая в Украине и ряде других стран вышла на месяц раньше, чем в США, можно ожидать, что и «Фантастические твари 3» появятся в наших кинотеатрах даже раньше, чем 15 апреля 2022 года.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 22, 2021

Сюжет фильма в Warner Bros. описывают следующим образом:

«Профессор Альбус Дамблдор знает, что могущественный Темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд собирается захватить власть над волшебным миром. Не в силах остановить его в одиночку, он поручает исследователю магических тварей Ньюту Саламандеру возглавить бесстрашную команду волшебников, ведьм и одного храброго маггла-пекаря в опасной миссии, где они столкнутся со старыми и новыми тварями, а также растущим легионом последователей Грин-де-Вальда. Однако тогда, когда ставки так высоки, разве сможет сам Дамблдор оставаться в стороне?»

К своим ролям вернутся практически все персонажи из предыдущих двух фильмлов франшизы — Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), Куини Голдштейн (Элисон Судол), Якоб Ковальски (Дэн Фоглер), Криденс (Эзра Миллер) и другие. В роли Геллерта Грин-де-Вальд дебютирует Мадс Миккельсен, который заменил Джонни Деппа, вынужденного уйти из проекта из-за ряда скандалов.

Сценарий написали Дж.К. Роулинг и Стив Кловс, а режиссером выступил Дэвид Йейтс, снявший две предыдущих части «Фантастических тварей», а также четыре фильма серии «Гарри Поттер».

Напомним, что Warner Bros. запустил в производство «Фантастических зверей 3» еще в 2019 году, назначив премьеру на 12 ноября 2021 года. Однако из-за ситуации с Джонни Деппом и коронавирусом фильм перенесли на 15 июля 2022 года. Ранее запланированные на 2022 и 2024 годы четвертая и пятая часть франшизы Fantastic Beasts передвинутся по расписанию дальше или могут вовсе не состояться, если кассовые результаты третьей части окажутся хуже ожидаемых.

Источник: Wizarding World