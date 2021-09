Компания Warner Bros. наконец объявила официальное название третьей части своей фантастической франшизы, а также назначила новую дату премьеры. Итак, фильм назвали «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» / «Фантастические твари: Секреты Дамблдора», а в кинотеатрах он появится 15 апреля 2022 года вместо ранее озвученной даты 15 июля 2022 года.

Интересно, что создатели картины заранее предупредили, что на отдельных рынках она может выйти еще раньше, то есть по аналогии с «Дюной», которая в Украине и ряде других стран вышла на месяц раньше, чем в США, можно ожидать, что и «Фантастические твари 3» появятся в наших кинотеатрах даже раньше, чем 15 апреля 2022 года.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 22, 2021