Третий сезон автошоу The Grand Tour стартует 18 января 2019 года, авторы выложили первый трейлер [видео]

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Команда автошоу The Grand Tour в составе Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя выложила официальный трейлер третьего сезона своей программы и объявила дату ее премьеры.

Итак, третий сезон The Grand Tour выйдет на платформе Amazon Prime в самом начале следующего года — 18 января 2019 года.

Судя по видео и описанию к нему, герои программы побывают в Колумбии, США, Монголии, Китае, Швеции, Шотландии и других интересных местах, полностью оправдывая ее название «Большое путешествие».

Напомним, что в начале текущего года британское издание Dailymail сообщило, что Amazon якобы не планирует продлевать автошоу The Grand Tour на четвертый сезон.

Источник: The Grand Tour